Olympic trước nguy cơ đình công  

Trong khi khủng bố, doping, phân biệt chủng tộc... đang được cảnh báo có thể xảy ra ở Olympic London, thì BTC sự kiện nói trên lại đối mặt với một nỗi lo mới: các nhân viên nghiệp đoàn làm công tác nhập cảnh ở các sân bay Anh dự kiến sẽ đình công.

Theo Liên minh ngành dịch vụ công cộng và thương mại (PCS), việc đình công nhằm phản đối chính phủ nước này liên tục cắt giảm biên chế, và các tranh chấp về tiền lương. Mặc dù chưa định ngày đình công chính xác, nhưng chính phủ Anh đang thực sự lo ngại khi PCS công bố khoảng 11% trong tổng số 16.000 nhân viên nhập cảnh sẽ đình công trong 1 tuần, tập trung vào những ngày mà lượng du khách đến Anh đông nhất trong dịp diễn ra Olympic. “Đây không phải là hành động trả thù, mà chúng tôi chỉ muốn cho chính phủ thấy được việc cắt giảm nhân viên và tranh chấp tiền lương sẽ tác động như thế nào. Chúng tôi sẽ tập trung đình công ở các sân bay lớn, đặc biệt là sân bay Heathrow tại London”, một nguồn tin từ PCS nói với tờ i.



Sân bay Heathrow sẽ rơi vào tình trạng quá tải nghiêm trọng nếu xảy ra đình công - Ảnh: Reuters

Những ngày qua, do vấn đề an ninh và ngăn ngừa việc nhập cư trái phép, du khách và một số đoàn thể thao đến sân bay Heathrow phải chờ nhiều giờ liền mới làm xong thủ tục nhập cảnh. “Nếu các cuộc đình công ở sân bay diễn ra trong những ngày tới, Olympic London sẽ đối mặt với một thảm họa ùn tắc và nhiều khó khăn hơn cho việc nhập cảnh khi đang cận kề ngày khai mạc (27.7), đặc biệt là trong bối cảnh an ninh biên giới ở Vương quốc Anh và sự kiện thể thao lớn nhất thế giới đang được đặt trong tình trạng báo động trước mối lo khủng bố”, truyền thông Anh cho biết.

Trước đó, chủ nhà Anh cũng đã chấp nhận trả một khoản tiền thưởng ở Olympic London, sau vụ hàng ngàn nhân viên lái xe buýt ở London đình công.

Nguyên Khoa

