Olympic Việt Nam 'đóng cửa' đến ngày đi ASIAD

Chỉ đạo cả 2 đội tuyển VN và Olympic cùng lúc trên sân Hàng Đẫy chiều qua, HLV trưởng người Nhật Toshiya Miura đứng giữa sân giống như “một xác hai hồn”. Ông trầm ngâm nhìn bên này rồi lại quay sang bên kia, chốc chốc ra hiệu như nhắc nhở các cầu thủ rồi lại quan sát.

Niềm vui ngắn ngủi của Olympic VN trong hiệp 1 - Ảnh: Ngô Nguyễn

Nhưng đầu hiệp 2 ông Miura lại liên tục khoát tay hô hào đội Olympic VN cố gắng cầm bóng tràn lên gây sức ép ngược lại khi tuyển VN đưa Tấn Tài - Công Vinh - Hải Anh vào sân chơi tấn công hay hơn khiến đội hình Olympic bị đẩy về phía sau.

Sau trận đấu, ông Miura có vẻ chưa thật hài lòng về Olympic bởi nếu hiệp 1 họ chơi khá tốt với bàn thắng của Mạc Hồng Quân thì cả hiệp 2, lối đá của các cầu thủ sắp dự ASIAD lại tỏ ra bế tắc khi tuyển quốc gia siết lại đội.

3 bàn thua do Tấn Tài, Hải Anh và Công Vinh ghi cho tuyển VN nói lên một điều là hàng thủ Olympic vẫn còn thiếu an toàn, không có thủ lĩnh chỉ huy và vẫn còn rất non kinh nghiệm về sự che chắn, bọc lót, nếu không muốn nói vẫn còn cầu thủ mắc lỗi vị trí.

Phó chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cho biết đội Olympic VN sẽ không còn đá thêm trận nào ở VN cho đến ngày 11.9 lên đường đi Hàn Quốc dự ASIAD, còn tuyển VN sẽ có trận gặp Hồng Kông (Trung Quốc) ngày 6.9 tại sân Lạch Tray (Hải Phòng).

Lan Phương

