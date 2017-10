Olympic Việt Nam thua UAE vì dứt điểm kém

(TNO) Tuyển Olympic Việt Nam đã có một thế trận không thua kém tuyển Olympic Các tiểu Vuơng quốc Ả rập Thống Nhất (UAE) nhưng lại để thua 1-3 trong lúc hơn người từ phút 62.

Một pha dồn ép đối phương của Olympic Việt Nam (áo đỏ) - Ảnh: Tố Loan

Olympic Việt Nam kiểm soát bóng nhiều hơn, có 15 pha dứt điểm so với 5 của đối thủ, tỷ lệ phạt góc là 10/4, tỷ lệ các pha nguy hiểm cũng nhỉnh hơn, nhưng chúng ta lại thua về tỷ số chung cuộc.

Đây là trận thua để lại nhiều tiếc nuối bởi chúng ta đã có thế trận rất tốt, nhất là thời điểm cuối hiệp 2 khi Olympic Việt Nam chơi hơn người do Alyassi lãnh thẻ đỏ phút 62. Đáng tiếc các cầu thủ Việt Nam đã không được giữ cái đầu lạnh, thiếu bình tĩnh ở những tình huống cuối cùng nên phí phạm hàng tá cơ hội có được.



Ở những pha tấn công áp đảo về số lượng cầu thủ so với UAE, nhưng học trò ông Miura cứ sút trái phá, thiếu quan sát nên chỉ có một bàn thắng được ghi từ cú dứt điểm của Huy Hùng ở phút 87.



Bàn thắng này dù đến khá muộn, nhưng nếu tỉnh táo khi hàng thủ UAE đã rối tung, Olympic Việt Nam có thể tìm bàn san bằng cách biệt 2-2. Thế nhưng, mãi mê tấn công đã khiến Olympic Việt Nam trả giá bằng bàn thua 1-3 ở phút 90+3.



Hai bàn thắng trước đó của UAE do Alkatheeri và Almeqbaali ghi cũng do hàng thủ Olympic Việt Nam không được tổ chức tốt. Bàn thua đầu tiên lỗi của cặp trung vệ Duy Khánh - Ngọc Hải không kèm người. Còn bàn thua thứ 2 thể hiện sự non kinh nghiệm trong tổ chức phòng ngự lúc đối phương đá phạt nhanh.

Một chút tiếc nuối khi Olympic Việt Nam không thể đi tiếp tại ASIAD kỳ này. Nhưng dù sao, đội quân của HLV Miura đã thắp lên niềm tin cho người hâm mộ.



Hy vọng vị HLV người Nhật sẽ giúp U.23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia cải thiện khâu dứt điểm trong thời gian tới, để không còn những trận thua đáng tiếc như thế này.

Quang Huy

