Olympic VN - Ả Rập Xê Út 1-4: Quá yếu

Mô tả Nếu so với đội Olympic do HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đã chơi rất hay tại vòng loại Thế vận hội 2008 thì đội tuyển do HLV Phan Thanh Hùng chỉ đạo chiều qua kém xa về mọi mặt. Dĩ nhiên mỗi thời kỳ tùy tình hình lực lượng mà việc xây dựng đội tuyển Olympic không như nhau. Nhưng phải thẳng thắn nhìn nhận chất lượng của đội Olympic trên sân Mỹ Đình tối qua rất yếu, không bằng những đàn anh 4 năm trước từng lọt vào đến vòng loại thứ 3 mới chịu dừng bước. Nỗ lực của Trọng Hoàng không thể cứu nổi sự thất bại của Olympic VN - Ảnh: Ngô Nguyễn Ngoại trừ Trọng Hoàng, Văn Quyết và phần nào đó Lê Văn Thắng là chơi tương đối tốt, còn lại đều không thể hiện được vai trò chiến thuật cũng như đẳng cấp cá nhân của mình. Hơn nửa đội hình gần như chìm nghỉm trước lối chơi đơn giản nhưng đầy sức mạnh của Ả Rập Xê Út, đặc biệt là hàng thủ mắc quá nhiều sai sót, từ lỗi vị trí đến tổ chức kèm người, từ khả năng phòng thủ từ xa đến việc bọc lót đều thiếu chắc chắn. Bộ tứ hậu vệ Âu Văn Hoàn, Dương Thanh Hào, Phạm Văn Nam, Phạm Văn Thuận đều chơi có phần lóng ngóng, tranh chấp kém và liên tục để đối thủ đánh vỗ mặt mà thiếu sức kháng cự. Ngay tiền vệ trung tâm cũng không tốt. Hoàng Văn Bình chưa hỗ trợ tốt trong phòng ngự, còn hai cánh với Văn Quân và Mạnh Dũng chơi rất vật vờ. Nói chung, đội Olympic đã bộc lộ sự non kém về bản lĩnh thi đấu, về tổ chức chiến thuật lẫn thiếu sức mạnh trong thi đấu nên không thể trách thủ môn Tuấn Mạnh khi phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần. Điểm mạnh duy nhất chính là hàng công, chơi rất nỗ lực mà bàn thắng duy nhất của tiền vệ người Thanh Hóa Lê Văn Thắng là sự tưởng thưởng cho cố gắng đó. Nhưng có vẻ rất gượng ép khi chúng ta thiếu một trung phong thực sự tầm cỡ đến nỗi phải đẩy Văn Quyết lên đá tiền đạo. Quyết có thế mạnh ở sự lắt léo và cần không gian hoạt động rộng, nhưng đặt anh vào vị trí mũi nhọn là không phù hợp khiến Quyết không còn bùng nổ như Quyết của U.19 ngày nào. Thêm vào đó, hai cánh của Olympic cần có những cầu thủ đột phá giỏi, có tốc độ, nhưng cách chọn người của HLV Phan Thanh Hùng đã làm 2 biên của Olympic mất tác dụng. Suốt trận chỉ thấy mỗi bài tấn công vượt tuyến hoặc chọc khe ngay trung lộ chứ không có được những pha chồng biên gây bất ngờ như ở đội tuyển VN. Với một đội hình thiếu chiều sâu và thiếu cả cá tính trong lối chơi như vậy, nếu không có sự chọn lọc lại và đầu tư quyết liệt, thật khó có thể kỳ vọng vào lực lượng này cho tương lai gần là SEA Games. HLV Phan Thanh Hùng: Cần phải bổ sung thêm nhân tố cho hàng thủ Tinh thần có thể coi là tạm được nhưng về chuyên môn, còn quá nhiều việc phải làm. Chúng ta thua vì hàng thủ kém, phạm những sai lầm ngớ ngẩn, một vài trung vệ chưa phát huy được khả năng nên để hàng thủ của VN trở thành lỗ hổng chết người. Tuy nhiên, các cầu thủ trẻ VN sẽ trưởng thành hơn rất nhiều sau hai trận thua. Chắc chắn, HLV Goetz và các cộng sự người Việt như tôi sẽ bàn bạc để kiểm tra lại lực lượng cầu thủ trẻ hiện có với mục đích tìm thêm những nhân tố mới cho hàng phòng ngự. HLV Anbar: VN không chơi tốt như ở lượt đi So với trận lượt đi, tuy không quá tồi nhưng rõ ràng ở lượt về, Olympic VN đá không hay bằng. Cách tổ chức lối chơi cũng không tốt như lần trước dù được chơi trên sân nhà. Tâm lý có vẻ căng thẳng, cộng với thể lực không thực sự tốt đã khiến chủ nhà không thực hiện được sơ đồ chiến thuật. Đội trưởng của VN và tiền đạo (Trọng Hoàng, Văn Quyết) là hai cầu thủ chơi tốt nhất, thế nhưng không đủ để tạo nên sự khác biệt. Chúng tôi không nghĩ mình có thể thắng đậm như vậy vì nhiều sai lầm của Olympic VN. HLV Goetz: Sẽ có nhiều điều chỉnh Tôi đánh giá cao về thái độ thi đấu của đội Olympic. Nhưng chúng ta còn rất nhiều thứ cần phải khắc phục. Còn nhiều điều cần phải được thay đổi để có được một Olympic VN chơi hay hơn, hiệu quả hơn. Mục tiêu của chúng ta là phục vụ SEA Games 26 nên chắc chắn sẽ có nhiều điều chỉnh. L.P (ghi) Quang Tuyến