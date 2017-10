Ông Lê Hùng Dũng trúng cử chủ tịch VFF

Tiểu sử của ông Lê Hùng Dũng Họ tên đang dùng: Lê Hùng Dũng Họ tên khai sinh: Nguyễn Hùng Dũng Sinh ngày 11.1.1954, tại xã Tân Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Ngày vào Đoàn 19.5.1969 Ngày vào Đảng 09.1.1972 Thời gian hoạt động cách mạng: tháng 10.1965 1965-1970: Trinh sát biệt động Long Xuyên 1970-1972: Chuyển sang hoạt động trong phong trào học sinh sinh viên An Giang, chủ tịch tổng đoàn học sinh An Giang. Chủ tịch tổng đoàn học sinh miền Tây. Phó chủ tịch tổng đoàn học sinh Việt Nam. Tháng 6.1972: Bị lộ phải vào vùng giải phóng 1973: Đại diện thanh niên tỉnh Long Châu Hà dự đại hội Đoàn thanh niên nhân dân cách mạng Hồ Chí Minh sau thắng lợi Mỹ. Một trong những đại biểu trẻ nhất đại hội và được chọn để báo cáo điển hình về phong trào học sinh thanh niên các đô thị Miền Nam. 1974: Cán bộ ban cán sự thanh niên- sinh viên- học sinh Long Xuyên 1975: Thường vụ thị đoàn Long Xuyên 1976-1978: Học viên trường Đoàn Trung ương, khóa 2 1979: Cán bộ ban Quốc tế trung ương Đoàn 1980- 1982: Học Anh văn tại Tiệp Khắc 1982-1985: Cán bộ ban Kinh tế- Tài chính Trung ương Đoàn 1985-1989: Cán bộ trung tâm du lịch thanh niên Việt Nam 1989-2003: Giám đốc trung tâm du lịch thanh niên Việt Nam 2003- 2013: Chủ tịch HĐQT (nay là hội đồng thành viên) SJC 2006-2013: Phó chủ tịch VFF 12.2013: Quyền chủ tịch VFF 2010 đến nay: Chủ tịch HĐQT EximBank 25.3.2014: Chủ tịch VFF