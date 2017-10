Ông Mai Đức Chung bất ngờ chia tay CLB Bình Dương

* VFF dự định đưa ông Chung lên làm Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia



(TNO) Giám đốc kỹ thuật CLB Becamex Bình Dương Mai Đức Chung bất ngờ xin rút lui khỏi cương vị này vào trưa nay 7.10.

Ông Mai Đức Chung đã giúp B.Bình Dương bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League (2015) - Ảnh: Bạch Dương Ông Mai Đức Chung đã giúp B.Bình Dương bảo vệ thành công ngôi vô địch V-League (2015) - Ảnh: Bạch Dương

Vào giữa tháng 5 vừa qua, ông Mai Đức Chung đã đệ đơn lên Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), với mong muốn được “đầu quân” cho CLB Becamex Bình Dương và không giữ chức Trưởng phòng các đội tuyển quốc gia nữa.



CLB Bình Dương lúc này vừa chia tay HLV Lê Thụy Hải và tuy ông Chung không đứng vai HLV trưởng (chức này do ông Nguyễn Thanh Sơn đảm nhiệm) nhưng người hâm mộ đều hiểu, hầu như mọi việc bày binh bố trận về đội hình chiến thuật, lực lượng thi đấu tại V-League của Bình Dương đều do ông Chung thiết lập.



Và trong thành công rực rỡ của Bình Dương ở mùa giải này (đoạt chức vô địch V-League, Cúp quốc gia…) có dấu ấn rất lớn của giám đốc kỹ thuật Mai Đức Chung.



Nhưng rất bất ngờ, trưa ngày 7.10, chỉ hai tuần sau trận chung kết Cúp quốc gia mà Bình Dương đã giành chiến thắng trước Hà Nội T&T, ông Chung đã chủ động nói lời tạm biệt.



Ông tâm sự với Thanh Niên Online rằng, muốn nghỉ ngơi một thời gian để chuẩn bị bước vào một công việc khác vẫn liên quan đến bóng đá.



Chúng tôi hỏi ông, liệu đôi bên đã xảy ra khúc mắc gì chăng, ông Chung khẳng định: “Hoàn toàn không có chuyện đó. Tôi và Bình Dương có mối quan hệ rất tốt. Lãnh đạo CLB, ban huấn luyện và cầu thủ hết lòng vì đội bóng, hết lòng giúp đỡ tôi trong công việc. Bản thân tôi cảm thấy cũng rất vui vì mình đã cống hiến cho CLB rất nhiều công sức, nhiệt huyết và đổi lại là thành quả rất tốt. Tôi chia tay Bình Dương vì lý do riêng. Tuyệt nhiên không phải cấn cá chuyện gì”.

B.Bình Dương đã lập cú đúp ở mùa giải 2015 với chiếc cúp vô địch Cúp Quốc gia - Ảnh: Bạch Dương B.Bình Dương đã lập cú đúp ở mùa giải 2015 với chiếc cúp vô địch Cúp Quốc gia - Ảnh: Bạch Dương Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương chia sẻ trong tiếc nuối: “Tôi đang làm việc thì anh Chung gõ cửa phòng và đề đạt nguyện vọng. Cá nhân tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Không nghĩ anh ấy phải thân chinh vào tận Bình Dương để trình bày. Nếu là người khác thì có thể gọi điện qua loa chứ ít ai được như anh ấy.



Anh Chung muốn nghỉ ngơi sau mùa giải. Sau đó có một chuyến đi châu Âu và đầu năm có thể sẽ quay lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam”.



Ông Chóng nói tiếp: “Anh Mai Đức Chung đã cảm ơn Bình Dương vì đã tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất để anh ấy làm việc cũng như tiếp tục có kế hoạch làm việc với anh ấy ở mùa bóng mới. Nhưng anh ấy rất tiếc vì đã suy nghĩ kỹ trước khi bày tỏ mong muốn là cũng có kế hoạch cá nhân. Anh Chung muốn chọn công việc ít áp lực hơn và nhất là được gần gia đình hơn ở Hà Nội.



Về phía CLB cũng cảm ơn anh Chung đã tận lực lao động trong thời gian qua, góp công lớn vào thành tích của CLB và chúc anh gặp nhiều niềm vui trong công việc sắp tới.



Anh Chung không tiếp tục, ít nhiều cũng có khó khăn cho CLB nhưng CLB sẽ tôn trọng quyết định của anh Chung. Trước mắt, hai giải bóng đá BTV Cúp và Mekong Cúp sẽ do HLV trưởng Thanh Sơn cầm quân. Còn việc có bổ sung giám đốc kỹ thuật hay không, CLB sẽ cân nhắc và quyết định sau”.



Theo thông tin chúng tôi nắm được, ông Mai Đức Chung sẽ lên làm chủ tịch hội đồng HLV quốc gia (theo dự kiến của VFF), thay ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch VFF. Hiện ông Chung là ủy viên thư ký của Hội đồng này. Ông Cao Văn Chóng - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương chia sẻ trong tiếc nuối: “Tôi đang làm việc thì anh Chung gõ cửa phòng và đề đạt nguyện vọng. Cá nhân tôi cũng cảm thấy rất bất ngờ. Không nghĩ anh ấy phải thân chinh vào tận Bình Dương để trình bày. Nếu là người khác thì có thể gọi điện qua loa chứ ít ai được như anh ấy.Anh Chung muốn nghỉ ngơi sau mùa giải. Sau đó có một chuyến đi châu Âu và đầu năm có thể sẽ quay lại Liên đoàn bóng đá Việt Nam”.Ông Chóng nói tiếp: “Anh Mai Đức Chung đã cảm ơn Bình Dương vì đã tin tưởng và tạo điều kiện tốt nhất để anh ấy làm việc cũng như tiếp tục có kế hoạch làm việc với anh ấy ở mùa bóng mới. Nhưng anh ấy rất tiếc vì đã suy nghĩ kỹ trước khi bày tỏ mong muốn là cũng có kế hoạch cá nhân. Anh Chung muốn chọn công việc ít áp lực hơn và nhất là được gần gia đình hơn ở Hà Nội.Về phía CLB cũng cảm ơn anh Chung đã tận lực lao động trong thời gian qua, góp công lớn vào thành tích của CLB và chúc anh gặp nhiều niềm vui trong công việc sắp tới.Anh Chung không tiếp tục, ít nhiều cũng có khó khăn cho CLB nhưng CLB sẽ tôn trọng quyết định của anh Chung. Trước mắt, hai giải bóng đá BTV Cúp và Mekong Cúp sẽ do HLV trưởng Thanh Sơn cầm quân. Còn việc có bổ sung giám đốc kỹ thuật hay không, CLB sẽ cân nhắc và quyết định sau”.Theo thông tin chúng tôi nắm được, ông Mai Đức Chung sẽ lên làm chủ tịch hội đồng HLV quốc gia (theo dự kiến của VFF), thay ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch VFF. Hiện ông Chung là ủy viên thư ký của Hội đồng này.

Lan Phương