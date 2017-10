Ông Mùi bỏ phiếu cho ai?

Với tư cách là người đứng đầu Hội đồng, chắc hẳn ông Mùi rất vui vì hai người nhà rất gần gũi với mình đã lọt vào danh sách đề cử. Đó là cậu con trai ruột – TT Nguyễn Trọng Thư (Đà Nẵng) và con rể – TT Võ Quang Vinh (Khánh Hòa). Nhưng cũng chính vì là người đứng đầu Hội đồng TT, ông Mùi hẳn sẽ rất khó nghĩ vì đây là lá phiếu công khai, mỗi “nét chữ” của ông ở lá phiếu sẽ thu hút sự quan tâm đặc biệt của người trong giới lẫn truyền thông.

Trong số 5 đề cử này, TT Nguyễn Trọng Thư đạt số điểm cao nhất (8,72 điểm) và nếu căn cứ vào số điểm không thôi, sẽ có lý lắm chứ nếu ông Mùi bầu cho con trai mình vào danh hiệu cao nhất. Chưa kể, TT sinh năm 1979 này là TT duy nhất trong số các TT cấp quốc gia vừa được Hội đồng TT thống nhất đăng ký TT FIFA vào năm 2012.

Thế nhưng, trong số 13 trận của cả mùa, TT Thư lại không được giao những trận đặc biệt nhạy cảm, liên quan đến số phận của các đội bóng. Điều này vừa may vừa không may cho TT Thư. May vì điều khiển những trận ít phức tạp, TT sẽ an toàn và khi TT ít bị ức chế thì độ thành công sẽ cao. Dĩ nhiên số điểm được chấm từ giám sát TT sẽ cao theo. Nhưng không may cho lắm vì sẽ không “đo” được bản lĩnh cũng như trình độ của TT – những thứ được bộc lộ rõ nhất ở những trận cầu khó. Và vì thế, tuy đứng đầu về số điểm nhưng TT Thư lại “mất điểm” chính vì sự an toàn này!



Trọng tài Nguyễn Trọng Thư - Ảnh: Minh Hoàng

Con rể ông Mùi – TT cấp FIFA Võ Quang Vinh cũng đạt số điểm khá cao (8,69 điểm) và cũng được đánh giá rất cao. Thế nhưng, hơi giống người anh vợ của mình, TT Vinh lại cũng không được điều hành những trận đấu khó.

Trận đấu tạm coi là đặc biệt nhất mà TT Vinh được giao nhiệm vụ, lại không phải V.League mà chỉ là trận chung kết Cúp Quốc gia. Thậm chí, trận “chung kết” giữa Sông Lam Nghệ An và Hà Nội T&T ở lượt đấu cuối cùng, cũng không rơi vào tay TT Vinh, cho dù sau đương kim Còi Vàng TT Võ Minh Trí (người dính sự cố trận SLNA gặp HAGL nên đã bị gạch tên khỏi danh sách đề cử), Vinh là xứng đáng nhất. Vinh hiện tại là đương kim Còi Bạc và đây có thể cũng là lợi thế của anh trên con đường chạy đua tới danh hiệu Còi vàng năm nay.



Trọng tài cấp FIFA Võ Quang Vinh - Ảnh: Bạch Dương

Hai đề cử khác là Nguyễn Phi Long và Phùng Đình Dũng. Ba danh hiệu dành cho TT, có lẽ sẽ chỉ xoay quanh 3 nhân vật kể trên đây. Mà danh hiệu Còi vàng đang trở nên gay cấn hơn bao giờ hết. Tất nhiên, lá phiếu của ông Mùi cũng chỉ là thiểu số.



Ông Mùi đã được đánh giá rất dũng cảm khi là người vừa ký quyết định treo còi 3 TT ở mùa bóng 2012 gồm Đỗ Quốc Hoài (Hà Nội), Trần Công Trọng (Bến Tre) và Nguyễn Văn Quyết (Thái Bình) vì họ đã mắc nhiều sai sót. Giờ đây, động thái của ông càng được “săm soi” rất kỹ.

Ông Mùi sẽ bầu cho ai? Câu trả lời sẽ có sau ngày 6.9 – thời hạn chót để các nơi gửi phiếu về VFF!

Ai sẽ làm trưởng Ban trọng tài V.League? Mới đây, khi trả lời Thanh Niên Online, ông Nguyễn Trọng Hỷ – chủ tịch VFF đã khẳng định, theo khuyến cáo của FIFA, V.League sẽ phải có Ban Trọng tài. Vị trí này cũng khá nhạy cảm vì liên quan mật thiết đến việc phân công TT mùa giải tới. Theo tìm hiểu của Thanh Niên Online, FIFA quy định, người đứng đầu Ban TT bắt buộc phải là ủy viên Ban chấp hành (BCH) VFF. Hiện tại, cả 5 thành viên của Hội đồng, bao gồm cả ông Nguyễn Văn Mùi đều không phải ủy viên BCH. Điều này sẽ khiến VFF phải đau đầu tính toán vì trong danh sách 23 thành viên BCH VFF, không có cá nhân nào chuyên về lĩnh vực TT (là doanh nghiệp, lãnh đạo CLB, quan chức Sở VH TT DL một số địa phương, lãnh đạo Liên đoàn bóng đá địa phương...). Nếu chọn người ngoài BCH thì VFF phải tiến hành Đại hội bất thường vì Đại hội hết nhiệm kỳ 2 năm nữa mới đến. Và cũng phải tiến hành đề cử, ứng cử như một số chức danh khác.

Lan Phương