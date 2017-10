Ông Nguyễn Tấn Anh: 'HAGL không còn lo ngại gì cả'

Sau chiến thắng quan trọng trước Long An, HAGL đã hơn đối thủ 6 điểm và hơn đối đầu trực tiếp, trong khi giải chỉ còn 5 vòng đấu nên có thể nói họ đã trụ hạng đến 90%.



Trao đổi với chúng tôi, ông Nguyễn Tấn Anh nói: "Chặn đường phía trước vẫn còn khó khăn, nhưng tôi rất tự tin vì chúng tôi vừa thắng 3 trận liên tiếp, các cầu thủ trẻ của chúng tôi đã trưởng thành, nên HAGL sẽ có các kết quả tốt ở 5 trận còn lại. Bây giờ HAGL đang nắm quyền tự quyết, nên không lo ngại gì cả".

Ông Nguyễn Tấn Anh nói rằng trong 5 trận cuối, HAGL đặt mục tiêu có 9 điểm khi có đến 3 trận trên sân nhà trước các đối thủ Sanna Khánh Hòa (21.8), Đồng Tháp (4.9) và Sài Gòn (ngày 8.9). Trước các đối thủ không phải là quá mạnh này, HAGL đủ sức để giành chiến thắng.

Trong khi đó, Long An gặp khó vì lực lượng không mạnh nên khó giành chiến thắng 3 trong 5 trận còn lại. Các đối thủ của Long An như SHB.Đà Nẵng, Becamex Bình Dương, XSKT.Cần Thơ, Hải Phòng, Quảng Nam đều ở tốp đầu và rất mạnh nên Long An thắng 2 trận để san bằng điểm số với HAGL đã là điều rất khó chứ đừng nói chuyện vượt lên dẫn điểm.

HLV trưởng HAGL Nguyễn Quốc Tuấn vui ra mặt với chiến tích 3 trận thắng liên tiếp của HAGL: "Tôi vui không chỉ vì HAGL sáng đường trụ hạng mà vui vì các em đã trưởng thành sau 2 mùa giải khắc nghiệt. Bây giờ hàng tiền vệ chúng tôi đã chơi rất gắn kết, Văn Toàn, Minh Vương đều ghi bàn liên tục nên HAGL không còn lo khâu dứt điểm. Hàng thủ chỉ cần chơi chắc chắn hơn, chúng tôi có thể cải thiện vị trí của mình".

Vũ Phong