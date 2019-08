Ông Park gọi 2 sao trẻ xứ Huế lên U.22 Việt Nam đấu với Kitchee SC

So với đợt hội quân đầu tháng, nhân sự ít hơn, trong đó có sự trở lại của hai cầu thủ đang khoác áo CLB Huế là tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo Trần Danh Trung từng thi đấu giải U.22 Đông Nam Á 2019 dưới thời HLV Nguyễn Quốc Tuấn. Cả 2 đang chơi nổi bật góp công cho CLB Huế xếp hạng 5 sau 17 vòng giải hạng nhất. Cả Hữu Thắng lẫn Danh Trung được Viettel tăng cường cho Huế vì cả 2 cũng la người gốc Huế.

Trần Danh Trung Ngọc Linh

Ngoài ra, sự góp mặt của 2 cầu khác cũng đến từ giải hạng Nhất là Đỗ Xuân Thi (Đăk Lăk) và Ngô Hồng Phước (An Giang) cũng tạo ra nét tươi mới cho đợt hội quân lần này của U.22 Việt Nam. Ngày 12.8, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ tập buổi đầu tiên tại Trung tâm đào tạo PVF (Hưng Yên). Ngày 14.8, đội sẽ có trận đấu tập với CLB Kitchee SC đến từ Hồng Kông (Trung Quốc) (đội này hiện cũng đang tập huấn tại VN chuẩn bị cho mùa giải mới). Đây là “quân xanh” rất lý tưởng cho đội U.22 Việt Nam vì Kitchee đã từng 3 lần vô địch giải bóng đá Hồng Kông năm 2015, 2017 và 2018; 6 lần vô địch Cúp Quốc gia; đã từng tham dự AFC Cup.

Nguyễn Hữu Thắng (trái) chìu bóng trước cầu thủ Úc to cao AFF

Danh sách đội U.22 Việt Nam: 2 thủ môn: Đỗ Sỹ Huy (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Minh Thành (Than Quảng Ninh); 6 hậu vệ: Dương Văn Trung (Bình Phước), Nguyễn Khắc Vũ (Long An), Nguyễn Văn Hạnh (Hải Phòng), Nguyễn Hữu Lâm (Thanh Hóa), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Đỗ Xuân Thi (Đăk Lăk); 7 tiền vệ: Phan Thanh Hậu, Trần Bảo Toàn (HAGL), Lương Hoàng Nam (Hải Phòng), Nguyễn Hữu Thắng (Huế), Nguyễn Trọng Long, Martin Lo (Phố Hiến), Nguyễn Trọng Hùng (Thanh Hóa); 4 tiền đạo: Nhâm Mạnh Dũng (Viettel), Trần Danh Trung (Huế), Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến), Ngô Hồng Phước (An Giang).