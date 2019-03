Ông Park Hang-seo có hai trợ lý mới cho vòng loại U.23 châu Á 2019

Khi lên kế hoạch chuẩn bị cho các giải đấu năm 2019, HLV Park Hang – seo đã bày tỏ mong muốn được có sự cộng tác của ông Lee Tae – hoon (sinh năm 1971), hiện đang giữ chức cố vấn chuyên môn của CLB HAGL.

Xuất thân là cầu thủ, sau khi giải nghệ, ông Lee theo học các khóa đào tạo HLV do FIFA và AFC tổ chức. Ông đã từng dẫn dắt đội tuyển Campuchia trong vòng 7 năm từ năm 2010 đến năm 2017, giúp đội bóng này dự SEA Games 3 lần.

Ông Lee cũng từng có kỷ niệm kém vui với tuyển Việt Nam khi tại AFF Cup 2016, đội Campuchia do ông cầm quân ông và các học trò từng đối đầu Việt Nam và chịu thất bại với tỷ số 1-2 (Ở trận đấu này, tuyển Việt Nam mất người sớm do trung vệ Đình Luật bị thẻ đỏ phút thứ 7 do lỗi kéo cầu thủ "Messi Campuchia" - Chan Vathanaka. Nhưng thầy trò HLV Hữu Thắng vẫn thắng nhờ bàn của Công Vinh và một bàn cầu thủ đội bạn đá phản lưới nhà). Trước khi sang Việt Nam đầu năm 2019, ông Lee dẫn dắt đội U.16 Campuchia năm ngoái.

Được HAGL ký hợp đồng vào đầu năm nay sau khi góp sức giúp đội bóng này giành chức vô địch giải bóng đá quốc tế Bình Dương – BTV Cup 2019. Trong ngày ra mắt chính thức tại CLB phố Núi, ông Lee chia sẻ: "Tôi rất hạnh phúc vì được làm việc tại VN và được thử thách ở một giải đấu có tính cạnh tranh cao như V-League”.

Đích thân ông Park đã nhấn mạnh với VFF rằng, ông muốn trong ban huấn luyện của mình có một người hiểu biết về bóng đá Đông Nam Á như ông Lee. Với kinh nghiệm của mình, ông Lee sẽ hỗ trợ được rất nhiều việc cho thầy Park không chỉ ở vòng loại U.23 châu Á mà đặc biệt ở SEA Games 30 – giải đấu mà ông Park đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch ấn định chỉ tiêu, phải có vàng.

Xin được nói lại, ông Park sẽ dẫn dắt cả đội U.22 Việt Nam tại SEA Games và đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup 2022.

9 giờ sáng ngày 6.3, ông Lee Tae – hoon và ba cầu thủ HAGL được triệu tập lên U.23 lần này gồm Phan Thanh Hậu, Triệu Việt Hưng, Trần Thanh Sơn sẽ cùng ra Hà Nội, kịp cho buổi tập đầu tiên tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam vào 16 giờ 30.

Về trợ lý thể lực, sau khi trợ lý người Brazil Willlander Fonseca chia tay để đi học khóa đào tạo HLV bằng A tại Campuchia, VFF đã khẩn trương tiến hành đàm phán với một trợ lý người Hàn Quốc. Cuộc đàm phán giữa VFF và trợ lý Park Sung - gyun diễn ra khá tốt đẹp và tối qua đã chốt lại kế hoạch, trợ lý sinh năm 1990 này đồng ý thử việc ở đội U.23 Việt Nam.

