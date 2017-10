Ông Phạm Thanh Hùng: 'Ai nói Than Quảng Ninh sợ vô địch V-League'

Chủ tịch Than Quảng Ninh bác bỏ thông tin CLB về tay bầu Hiển Dư luận cho rằng Than Quảng Ninh sắp trở thành đội bóng thứ 5 tại V-League dưới tay bầu Hiển. Chủ tịch Phạm Thanh Hùng bác bỏ tin này.

Nguồn gốc của sự nghi ngờ này đó là do có người cho rằng ngân hàng SHB của bầu Hiển (ông Đỗ Quang Hiển) tài trợ số tiền lớn cho Than Quảng Ninh tại mùa giải 2016, logo SHB cũng ở trên áo các cầu thủ. Tuy nhiên, người đứng đầu đội bóng cho rằng đây chỉ là thông tin vô căn cứ. “Tôi khẳng định không có chuyện này. Đây hoàn toàn là thông tin sai lệch. Không có chuyện Than Quảng Ninh sẽ là đội bóng của bầu Hiển”, ông Phạm Thanh Hùng nói. “Tôi xin nói rõ thêm, ngân hàng SHB mới có một chi nhánh đặt tại Quảng Ninh, chi nhánh của ngân hàng này làm ăn phát triển nên đã có một phần ủng hộ tỉnh Quảng Ninh, tỉnh lấy phần được tài trợ này để tài trợ lại đội bóng. SHB Quảng Ninh cũng không trực tiếp gửi đến CLB Than Quảng Ninh”, ông Phạm Thanh Hùng cho hay.