Ông Võ Thành Nhiệm: Mùa tới ĐT.Long An phải vào top 6

(TNO) Dù thua Becamex Bình Dương (B.Bình Dương) nhưng việc Hùng Vương An Giang (HV.An Giang) thất thủ trên sân Thanh Hóa đã giúp Đồng Tâm Long An (ĐT.Long An) trụ hạng (V-League) sớm trước một vòng đấu.

Ông Võ Thành Nhiệm (giữa) tự tin ĐT.Long An sẽ hoàn toàn lột xác ở mùa giải tới - Ảnh do nhân vật cung cấp Sau trận đấu trên sân Long An, Thanh Niên Online đã có buổi trao đổi với ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB ĐT.Long An. * Xin chúc mừng ĐT.Long An đã trụ hạng thành công, lúc này ông cảm thấy thế nào? Ông Võ Thành Nhiệm: Kết quả này tôi không hài lòng, cụ thể là về vị trí hiện tại của đội bóng. Thực tế, ĐT.Long An đã không gặp may khi giai đoạn 1 sứt mẻ, chấn thương nhiều. Với tình hình ấy, qua giai đoạn 2 khi đội trụ hạng đã là thành công. * Nó hơi khác với sự lạc quan của ông lẫn CLB ở đầu giai đoạn 2? Ông Võ Thành Nhiệm: Giai đoạn 2 ĐT.Long An đã tiến hành bổ sung lực lượng với những cái tên như Chí Công, Quang Thanh, Oseni… Khi ấy chúng tôi nghĩ chúng tôi có thể lọt vào 8 đội dẫn đầu. Tôi luôn tâm niệm năm sau phải tốt hơn năm trước. Dù mùa giải chưa bắt đầu, nhưng tôi vẫn đặt chỉ tiêu ĐT.Long An sẽ phải lọt vào top 6 mùa bóng tới. Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB Đồng Tâm Long An Nhưng vì một số lý do riêng như trường hợp Đình Hiệp, hay thỏa thuận liên quan đến B.Bình Dương như Quang Thanh chẳng hạn nên đội chưa chơi tốt như kỳ vọng. Trụ hạng là đáng hài lòng, nhưng tôi cảm thấy nó không mỹ mãn. Nhưng vì một số lý do riêng như trường hợp Đình Hiệp, hay thỏa thuận liên quan đến B.Bình Dương như Quang Thanh chẳng hạn nên đội chưa chơi tốt như kỳ vọng. Trụ hạng là đáng hài lòng, nhưng tôi cảm thấy nó không mỹ mãn. * Liệu sự thất vọng của ông sẽ là động lực để ĐT.Long An mạnh mẽ hơn ở mùa tới? Ông Võ Thành Nhiệm: Chắc chắn thế bởi năm nay chúng tôi đã không đạt chỉ tiêu. Tôi luôn tâm niệm năm sau phải tốt hơn năm trước. Dù mùa giải chưa bắt đầu, nhưng tôi vẫn đặt chỉ tiêu ĐT.Long An sẽ phải lọt vào top 6 mùa bóng tới. * Nếu như thế, theo ông vấn đề lớn nhất ĐT.Long An phải cải thiện là gì? Ông Võ Thành Nhiệm: Tôi nghĩ khá nhiều, ở cả 2 mảng nội binh và ngoại binh. Có một thực tế là 2 năm nay chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc kiếm người, đặc biệt là ngoại binh. Mùa giải chỉ mới kết thúc, phải 1-2 tháng tới chúng tôi mới có kế hoạch cụ thể. Nhưng tôi nghĩ ĐT.Long An sẽ tiếp tục trung thành với chính sách sử dụng cầu thủ địa phương. Mùa bóng 2014-2015 ĐT.Long An sẽ tiếp tục đôn lên một số gương mặt từ các lớp dưới. Thêm nữa, tôi tin đội sẽ mạnh hơn bởi một số em trẻ được đem lên và thi đấu tại đội 1 2 mùa bóng qua vẫn chưa chín muồi, họ vẫn đang trong quá trình phát triển. Tôi tin rằng qua trui rèn, các cầu thủ sẽ trưởng thành hơn, giúp đội bóng đạt được những kết quả tích cực hơn. * Hai năm liền ĐT.Long An đều thoát hiểm vào phút cuối, sống hồi hộp như vậy kể cũng mệt chứ, chưa ông? Ông Võ Thành Nhiệm: Năm nay xác định HV.An Giang có bỏ giải thì chúng tôi cũng đi play-off. Đó là điều bình thường thôi, quy luật của bóng đá mạnh thì được còn yếu thì phải bị đào thải. Tôi nghĩ những khó khăn của ĐT.Long An ở mùa bóng này sẽ là động lực để chúng tôi mạnh mẽ hơn ở các năm tới, khi các cầu thủ địa phương bắt đầu chững chạc. Tiểu Bảo (thực hiện) Tiểu Bảo