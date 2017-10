Phản đối trọng tài, CLB Long An đứng chôn chân trên sân Thống Nhất

Trận đấu diễn ra bình thường khi tỷ số đang là 2-2 cho đến phút 80. Trong một pha va chạm giữa Hoàng Lâm (Long An) và Dyachenko (TP.HCM) trong khu vực 16m50 của Long An, trọng tài chính điều khiển trận đấu Nguyễn Trọng Thư đã chỉ tay vào chấm 11m. Cho rằng bị trọng tài bắt ép, cả đội Long An bỏ ra khỏi sân. 10 phút sau, để chấp nhận chịu quả 11m.

Nhưng thật bất ngờ, khi thủ môn Nguyễn Minh Nhựt của Long An đã tỏ thái độ bằng cách quay ngược lưng đứng mỉm cười, không thèm bắt bóng để cho Victor thoải mái sút 11m nâng tỷ số lên 3-2. Tình huống sau đó còn loạn hơn, khi toàn đội Long An đứng chôn chân trên sân để cho Nguyễn Tuấn Anh, rồi Dyachenko thoải mái dẫn bóng về nâng tỷ số lên 4-2, rồi 5-2. Các phút còn lại sau đó, Long An vẫn đứng yên, nhưng cầu thủ TP.HCM chỉ chuyền bóng qua lại bên phần sân nhà chứ không ghi thêm bàn thắng.