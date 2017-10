Phản ứng trọng tài, HLV của FLC Thanh Hóa bị cấm chỉ đạo 2 trận

Trận đấu trên sân Hàng Đẫy giữa Hà Nội FC và CLB Thanh Hóa là trận đấu giàu tình huống nhất, cả về ý nghĩa tích cực lẫn tiêu cực. Hai đội đã chơi rất cống hiến và kịch tính xảy ra cho đến tận phút chót, trong đó hình ảnh HLV người Serbia Petrovic của đội khách hùng hổ lao đến phía trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long ở phút 90 được xem là hình ảnh đáng nhớ nhất mà cũng đáng quên nhất của trận đấu.

Trước đó, do hậu vệ Bật Hiếu của Thanh Hóa bị rơi vào thế việt vị và có hành động cản trở thủ môn Văn Công của Hà Nội FC lúc Le Quốc Phương (Thanh Hóa) sút phạt trực tiếp nên bàn thắng không được trọng tài Nguyễn Hiền Triết công nhận. Trợ lý trọng tài Phạm Mạnh Long đã giơ cờ báo hiệu Bật Hiếu việt vị.

Vì không quan sát tốt nên hầu hết ban huấn luyện và nhiều cầu thủ đội Thanh Hóa đã phản ứng mạnh mẽ tổ trọng tài. HLV Petrovic biểu lộ cảm xúc nhiều nhất bằng cả hành động lẫn ánh mắt. Cũng vì hành vi không đẹp mắt này mà ông bị truất quyền chỉ đạo khi trận đấu chỉ còn vài phút bù giờ. Khi HLV Petrovic đứng ở hàng rào sân nhìn xuống thì hậu vệ Đinh Tiến Thành đã đốt lưới nhà bằng cú đánh đầu rất hiểm, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Nội FC.

Sau trận, HLV Petrovic đã xem lại băng hình và thừa nhận đội mình đã sai còn bản thân ông chưa có hành xử đúng mực. Toàn thể ban huấn luyện và cầu thủ đã lên tiếng xin lỗi trọng tài cũng như ban tổ chức V-League.

Chiều 21.3, ông Nguyễn Hải Hường, trưởng Ban kỷ luật VFF đã ký quyết định, phạt ông Petrovic 10 triệu đồng và đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận ở vòng 11, 12. Đây là mức phạt tối thiểu mà theo lý giải của ông Hải Hường: “Hành vi của HLV Petrovic chỉ là nhất thời nóng giận, mất kiểm soát chứ không phải bản chất ông là người thích tấn công và tranh cãi với trọng tài. Có thể vì đội Thanh Hóa bất bại 9 trận liên tiếp mà lại bị mất bàn thắng ở trận thứ 10, khiến ông mất bình tĩnh. Chúng tôi mong rằng, ông Petrovic sẽ không phạm phải sai lầm tương tự”.

Cũng ở trận đấu nói trên, do ban tổ chức sân Hàng Đẫy không đảm bảo an ninh an toàn trận đấu, để khán giả đốt pháo sáng nên Ban kỷ luật đã phạt sân này 30 triệu đồng.

Điều đặc biệt là ban tổ chức sân Hàng Đẫy có quyền khiếu nại lên Ban Giải quyết khiếu nại VFF. Nhưng với cá nhân ông Petrovic và CLB Thanh Hóa không được quyền khiếu nại mà theo nội dung quyết định kỷ luật: “BTC giải, các đơn vị, cá nhân có liên quan, ông Petrovic và đội bóng Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành quyết định kỷ luật này”.

tin liên quan HLV Petrovic thừa nhận cầu thủ Thanh Hóa đã rơi vào thế việt vị HLV Petrovic có thể chỉ chịu án phạt không quá nặng sau khi ban huấn luyện CLB FLC Thanh Hóa thừa nhận trọng tài đã đúng khi không công nhận bàn thắng của Lê Quốc Phương ở trận thua Hà Nội 1-2 ở vòng 10 V-League 2017.

Lan Phương