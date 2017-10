Pháo sáng vẫn cháy trên sân Lạch Tray

Dù đã chuẩn bị lực lượng an ninh đông đảo nhưng BTC sân Lạch Tray vẫn bất lực trước tình trạng CĐV đốt pháo sáng.

XM.HP thắng trên sân nhà nhưng một lần nữa, niềm vui của họ lại không trọn vẹn. Bất chấp sự kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt của lực lượng an ninh, các CĐV quá khích của đội bóng đất cảng vẫn tìm được cách đưa pháo sáng vào sân và dĩ nhiên, đã mang vào là… phải đốt.

Dường như không đốt pháo sáng thì không phải CĐV Hải Phòng nên dù biết vi phạm, nhiều CĐV quá khích vẫn sẵn sàng thực hiện. Ngay khi Victor ghi bàn ở phút 49, pháo sáng lại cháy rực trên khán đài trước sự chứng kiến và cái lắc đầu ngao ngán của nhiều quan chức VFF. Vậy là bất chấp kế hoạch đã được lên chi tiết, huy động lực lượng an ninh đông đảo kỷ lục, BTC sân Lạch Tray vẫn thất bại trước “giặc trong nhà”.

Cũng còn may, sau khi hai quả pháo đầu tiên được đốt, lực lượng an ninh đã can thiệp kịp thời và giữ cho những phút còn lại tương đối yên bình. Thắng lợi quá dễ dàng của XM.HP cũng góp phần hạ nhiệt những cái đầu nóng. Tuy nhiên, theo phản ảnh của một số người dân xung quanh, sau khi rời sân, nhiều CĐV XM.HP lại tiếp tục đốt pháo sáng và lên xe chạy quanh các con phố gây náo loạn.

Trước thực trạng này, HLV Vương Tiến Dũng cũng tỏ ra bất bình. Ông chia sẻ: “XM.HP tuần nào cũng bị nêu tên trong những bản án kỷ luật. Điều này sẽ còn tiếp tục nếu CĐV cố tình vi phạm luật. Nếu thương cầu thủ, xin mọi người tự ý thức. Tôi nghĩ những kẻ đốt pháo sáng chỉ là những kẻ cố tình phá đội”. Tối qua, chúng tôi cũng đã liên lạc với một thành viên ban kỷ luật về khả năng phạt BTC sân Lạch Tray. Tuy nhiên, câu trả lời nhận được là còn phải chờ báo cáo giám sát và xem lại băng hình trận đấu.

Hải Minh