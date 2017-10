(TNO) Chiều nay, số ít CĐV được cho là của U.19 Viettel đã ăn mừng bàn thắng bằng pháo sáng trong ngày khai mạc vòng loại U.19 Quốc gia 2015.

Pháo sáng xuất hiện ở giải U.19 Quốc gia 2015

Trong trận ra quân tại vòng loại U.19 Quốc gia năm 2015, Viettel chỉ phải gặp đối thủ khá yếu U.19 Thanh Hóa. Và các học trò của HLV Nguyễn Tiến Dũng đã dễ dàng đánh bại đối thủ với 3 bàn không gỡ.

Trận đấu sẽ không có gì đặc biệt bởi thế trận 1 chiều do U.19 Viettel tạo nên. Tuy nhiên, nhóm nhỏ CĐV này đã ăn mừng bằng màn đốt pháo sáng. Trước đó, những CĐV này cũng đã đốt pháo sáng khi trận đấu chuẩn bị diễn ra và được ban tổ chức nhắc nhở.

Sau hành động này, nhóm CĐV trên đã được lực lượng an ninh mời ra ngoài do lo ngại không đảm bảo an toàn cho trận đấu.

Việc đốt pháo sáng trước đây thường xuyên xảy ra tại các trận đấu thuộc V-League. Tuy nhiên, đốt pháo sáng tại một trận đấu thuộc các giải trẻ là điều khá hy hữu. Những giải đấu này thường không nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Đây có thể coi là hiệu ứng từ việc chiếm được nhiều cảm tình nơi người hâm mộ của đội tuyển U.19 Việt Nam trong năm vừa qua.

Hành động đốt pháo sáng ăn mừng bị cấm tại các trận đấu thuộc hệ thống thi đấu của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF). Đồng thời, việc này cũng vi phạm các quy định cấm đốt pháo của Thủ tướng Chính phủ.

Bài, ảnh: Đăng Trâm

Đăng Trâm