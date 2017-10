Phạt nặng các vi phạm

Tổng thư ký LĐBĐ VN (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết từ thực tế năm 2009 cũng như vận dụng nghiêm khắc hơn các quy định kỷ luật của FIFA, VFF đã quyết định sẽ có những hình phạt chế tài rất nặng với các vi phạm trong mùa giải 2010, đặc biệt vi phạm về an ninh, an toàn sân bãi và hành vi tiêu cực trong thi đấu đều bị phạt rất nặng.

Nặng nhất trong các mức phạt là sẽ “đánh” đội bóng tự ý bỏ cuộc, không tiếp tục trận đấu với bất cứ lý do gì sẽ loại khỏi giải và xuống thi đấu ở hạng ba. Ngoài việc hủy bỏ toàn bộ kết quả thi đấu thì đội bóng này không chỉ bị phạt 100 triệu đồng mà người chủ mưu sẽ bị phạt 10 triệu đồng và cấm tham gia các hoạt động bóng đá do VFF tổ chức trong 5 năm (trường hợp không phát hiện được thì trưởng đoàn, HLV trưởng, đội trưởng sẽ bị phạt).

Với cổ động viên của CLB hay đội bóng gây rối làm mất trật tự, mất an ninh, an toàn trước, trong và sau trận đấu, làm xấu hình ảnh bóng đá VN và ảnh hưởng đến chuyên môn sẽ bị cấm có thời hạn hoặc cấm vĩnh viễn vào sân vận động. Cảnh cáo và phạt tiền từ 15 đến 25 triệu đồng nếu BTC trận đấu không kịp thời can thiệp làm hoang mang hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe của khán giả, đội bóng; nếu tái phạm, đội bóng sẽ thi đấu trên sân không có khán giả hoặc chuyển đến sân trung gian...

Hành vi câu giờ cũng sẽ bị phạt rất nặng, cụ thể sẽ phạt 3 triệu đồng và có thể đình chỉ thi đấu ít nhất một trận nếu cầu thủ có hành vi giả vờ đau, chuột rút, chỉnh đốn lại trang phục hay nhường quyền ném biên, đá phạt... mà trước đó đã bị trọng tài nhắc nhở hoặc tái phạm nhiều lần. Tiền thẻ phạt cũng tăng cao khi cầu thủ bị 1 thẻ vàng phạt 500 ngàn đồng, cầu thủ bị 2 thẻ vàng trong một trận phạt 1,5 triệu đồng, bị thẻ đỏ trực tiếp phạt 2 triệu đồng...

Q.T