Phạt nặng CLB An Giang, nhắc nhở trọng tài Dũng

Trưởng giải người Nhật phân tích sự xấu xí trận đấu trên sân Long Xuyên Tận mắt chứng kiến trận đấu ngày 27.7, Trưởng ban tổ chức giải V-League T.Koji nhận xét: “Công tác TT ở hiệp 1 trận giữa AG và T.QN, về cơ bản là tốt. Sang hiệp 2 cả hai bên đều thi đấu quyết tâm hơn, đặc biệt từ sau phút 56, cầu thủ Uche gỡ hòa 1-1 cho T.QN, các cầu thủ AG đã không giữ được bình tĩnh, nhiều cầu thủ thi đấu trên mức quyết liệt. Cao trào của trận đấu bắt đầu diễn ra sau phút 77, khi cầu thủ Bùi Văn Sang của AG, Nguyễn Huy Cường của T.QN lao vào đánh nhau và đều phải nhận thẻ đỏ rời sân. Bắt đầu từ lúc này, các cầu thủ dường như không giữ được bình tĩnh để thi đấu đúng mực, rất nhiều tình huống xô xát thô bạo. TT chính do không quán xuyến hết, nên những phút cuối trận đấu đã bỏ sót lỗi của cả 2 đội. Thêm nữa, sự phối hợp giữa các TT cũng chưa tốt, TT thứ 4 cũng không xử lý tốt khu vực kỹ thuật, thiếu cương quyết trong các tình huống ban huấn luyện AG phản ứng quá khích với TT, kích động cầu thủ đang thi đấu trên sân. Nếu các TT phối hợp ăn ý hơn, kiên quyết hơn, mức độ căng thẳng của trận đấu có thể sẽ giảm bớt. Thêm một điều rất tiếc nữa là ý thức của các cầu thủ, giả vờ ăn vạ quá nhiều trong trận đấu. Đó cũng là một trong những lý do gây cảm giác ức chế cho CĐV, vô hình chung lại dẫn đến chuỗi hành động xấu xí sau khi trận đấu kết thúc. Các cầu thủ hãy đá vì khán giả, sau nữa là tôn trọng đối thủ, tôn trọng TT và tôn trọng nghề nghiệp của chính bản thân mình. Có thể do bị ảnh hưởng suy nghĩ rằng, TT đã xử ép đội nhà nên ban tổ chức sân An Giang đã không tập trung vào công tác an ninh an toàn cho trận đấu, chưa hoàn thành trách nhiệm. Đặc biệt, với diễn biến trận đấu căng thẳng như vậy, ban tổ chức sân lại không chuẩn bị, cũng như lường trước diễn biến trên sân để làm tốt công tác bảo vệ cho TT, cầu thủ, cũng như thành viên ban tổ chức. Ban tổ chức sân An Giang nên rút kinh nghiệm, cần phân biệt tình cảm cá nhân và công việc, tránh để xảy ra sự việc đáng tiếc như trận đấu vừa qua". Nhật Duy