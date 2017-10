Phạt ở sân Lạch Tray, CĐV quá khích Hải Phòng làm loạn ở sân Nha Trang

Bài học cho sân Nha Trang “Trong cuộc họp kỹ thuật trước trận, tôi đã nhắc ban tổ chức sân không bán vé cho những CĐV mặc áo đỏ và hướng dẫn họ nếu cổ vũ cho Hải Phòng thì sang khán đài D3. Không hiểu sao khâu bán vé, soát vé, an ninh cũng cho vào khán đài A3. Phản hồi lại thì lý do các CĐV Hải Phòng vào sân và nhất quyết không rời khán đài A3 là họ không đăng ký mua vé theo Hội CĐV mà là trong tư cách của những người yêu thích Hải Phòng dù họ mặc đồng phục, có trống, cờ đầy đủ. Sai lầm của ban tổ chức sân 19.8 đã tạo điều kiện cho sự cố này xảy ra. Quả pháo đầu tiên ném xuống sân ở phút 90+2, ném ngay tại khán đài A ngay sau khi ban tổ chức sân trả lại dụng cụ cổ động cho họ. Đây là bài học kinh nghiệm cho sân Nha Trang. Ban tổ chức sẽ nhắc nhở phương án đảm bảo tốt hơn. Đặc biệt sân Nha Trang không phải của CLB, họ phải thuê lại do đó các bộ phận phối hợp nhau chưa tốt. Đây cũng là điều cần thông cảm”, giám sát Hoàng Ngọc Tuấn cho biết.