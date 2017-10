Phiên họp đặc biệt quan trọng của VFF

Chọn Tổng thư ký (TTK) VFF, HLV trưởng đội tuyển VN và bản quyền truyền hình là 3 vấn đề đặc biệt quan trọng trong phiên họp Ban Chấp hành (BCH) VFF vào hôm nay 28.2.

Rất nhiều ủy viên BCH đều khẳng định, chưa bao giờ mà việc lựa chọn người kế nhiệm ông Trần Quốc Tuấn lại gây cho họ nhiều khó khăn đến thế. Một ứng viên sáng giá như Phan Anh Tú - ủy viên BCH khóa VI, cũng cho hay cho đến chiều ngày 27.2 vẫn chưa nghĩ ra sẽ bầu ai, vì “tôi đã từ chối và sẽ không thay đổi quyết định của mình”. Ông Phạm Thế Triều - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL An Giang, cho biết: “Do bận việc, tôi đã gửi phiếu bầu ông Phan Anh Tú với lý do: Ông Tú đã từng được dự kiến giữ chức TTK trước Đại hội khóa V, là TTK LĐBĐ Hà Nội nên mối quan hệ rộng, lý luận về bóng đá VN tốt”. Ông Triều không chấp nhận phương án bầu ông Ngô Lê Bằng, vì: “Ông Bằng chưa có ảnh hưởng gì với bóng đá VN, chưa có việc làm gì gây ấn tượng”. Gửi phiếu bầu ông Tú, song ông Triều lại đưa ra một giải pháp: “Thích hợp nhất lúc này là Phó TTK Dương Nghiệp Khôi. Nhưng không nên bổ nhiệm mà chỉ đưa lên tạm quyền TTK”.



Hai ông Phạm Ngọc Viễn và ông Dương Nghiệp Khôi, ai sẽ là TTK? - Ảnh: Ngô Nguyễn - Khả Hòa

Ông Nguyễn Nam Hùng - ủy viên Thường trực VFF, cũng công nhận, các phương án bầu TTK hiện chỉ đều là “chữa cháy” vì năm 2013 mới là Đại hội VFF khóa VII. Trước mắt, để tránh việc bị FIFA khiển trách, VFF sẽ phải cân nhắc giữa 5 ứng viên mà theo ông Hùng: “Tôi chọn Phó chủ tịch VFF Phạm Ngọc Viễn vì anh Viễn đã nắm cương vị này trước đây. Mọi công việc điều hành ở VFF cũng đã thạo lại giỏi ngoại ngữ, chuyên môn vững, mối quan hệ quốc tế rất tốt”.

Ông Nguyễn Hồng Thanh - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Sông Lam Nghệ An, lại tín nhiệm Phó TTK Dương Nghiệp Khôi. Ông Thanh nói: “Tôi không phủ nhận năng lực của ông Viễn. Song, ông Viễn đang làm Tổng giám đốc Công ty VPF, nếu về làm TTK mà công việc ở VPF có sự cố gì lại bị mang tiếng. Hiện VFF có 2 phó TTK nhưng so với ông Nguyễn Hữu Bàng, ông Khôi quen với việc điều hành hơn. Hơn nữa, sang năm đã đại hội và chức vụ TTK sẽ do chủ tịch mới của VFF bổ nhiệm theo đúng điều lệ nên việc đưa anh Khôi lên là hợp lý nhất”. Một vài ủy viên khác (như ông Huỳnh Mau, Lê Nguyên Hồng) cũng đang nghiêng về phương án ông Khôi. Nhưng cũng có vài ý kiến cho rằng một người bị bất tín nhiệm ở chức trưởng giải mà lên nắm giữ cương vị cao nhất của cấp điều hành (dù chỉ là tạm thời) cũng là điều không nên!

Không quá “đau đầu” như việc chọn TTK, với nhiều ủy viên BCH, việc bầu HLV trưởng đội tuyển VN vào thời điểm này tương đối dễ dàng. Ông Nguyễn Trọng Hỷ - Chủ tịch VFF, trong lần phát biểu gần đây với báo chí đã cho biết rất muốn người dẫn dắt đội tuyển dự AFF Cup 2012 là ông Mai Đức Chung. Ông Phạm Thế Triều đồng nhất quan điểm: “Tuy không cá tính mạnh mẽ như HLV Lê Huỳnh Đức hay nổi đình đám như Phan Thanh Hùng nhưng ông Chung lại điềm đạm, biết đối nhân xử thế, biết giải quyết những mâu thuẫn, biết thu xếp ổn thỏa những điều mất đoàn kết ở một tập thể nếu nó xảy ra... Ông Chung lại không vướng bận việc ở CLB nên không ai thích hợp hơn ông Chung vào hoàn cảnh này”. Ông Triều cũng bày tỏ lo lắng, nếu tiếp tục xảy ra tình trạng “đấu đá” giữa các ông bầu (Công ty VPF) và VFF như hiện tại thì còn ai chăm lo cho đội tuyển VN. Vì thế, ông Triều mong rằng, đôi bên sớm hòa hợp vì tương lai bóng đá VN.

Ông Nguyễn Hồng Thanh lại tỏ ra bất an vì cách chọn HLV trưởng đội tuyển của VFF mà theo ông, thời gian qua, sự bất đồng giữa VFF và VPF cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến mọi kế hoạch liên quan đến đội tuyển. Ông Nguyễn Sỹ Hiển - Chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, cho biết hội đồng sẽ họp sau khi HLV Mai Đức Chung và đội U.19 trở về từ giải quốc tế Brunei.

Lan Phương