Phố Hiến, Sanatech Khánh Hòa và Đồng Tháp giành 3 vé cuối cùng vào VCK U.21

Bảng A: Phố Hiến giành suất cho đội thứ 3 cao điểm nhất

Khi xác định chỉ cần hòa trận cuối với Công an Nhân dân là đủ điểm trở thành đội xếp thứ ba cao điểm nhất nên Phố Hiến, đội có đến 70% lực lượng vừa về hạng nhì ở giải bóng đá hạng nhất và sẽ đá play-off thăng hạng V- League không cần phải bung quá nhiều sức cũng có thể đạt được mục tiêu.

Nguyễn Hoàng Huy (16) của Phố Hiến trong trận gặp Công an Nhân dân Anh Thúy

Với phương châm đá chắc, thủ dày và phản công nhanh nhẹn, Phố Hiến dưới tài cầm quân của HLV Hứa Hiền Vinh đã nhập cuộc đầy tự tin trước Công an Nhân dân. Phút 32 Nguyễn Khắc Khiêm, tiền đạo của tuyển U.16 Việt Nam cách đây 3 năm đã ghi bàn dẫn trước 1-0 và giữ lợi thế đó suốt một thời gian dài. Ngay cả khi Nguyễn Tiến Đỉnh (17) bị thẻ đỏ phải rời sân ở phút 63 thì Phố Hiến vẫn không để mất thế trận và chỉ bị gỡ hòa 1-1 ở phút 88 do Đỗ Duy Nam ghi. Dù sau đó Huỳnh Công Đến phải phạm lỗi bị thẻ vàng ở phút 90 nhưng Phố Hiến vẫn bảo vệ được tỉ số. Kết quả 1-1 này giúp thầy trò HLV Hứa Hiền Vinh có 8 điểm đoạt chiếc vé thứ ba bảng A và cũng là suất duy nhất dành cho đội xếp thứ ba cao điểm nhất lọt vào Vòng chung kết.

Trần Hoàng Phúc (15) của Phố Hiến đi bóng trước sự cản phá của cầu thủ Công an Nhân dân Anh Thúy

Ở trận tranh ngôi đầu bảng, Hà Nội với sự dẫn dắt của HLV Dương Hồng Sơn toàn thắng trận thứ 5 sau khi hạ Viettel của HLV Phan Bá Hùng 1-0. Bàn thắng duy nhất do tiền đạo cao to Nguyễn Văn Tùng từng vô địch VCK U.19 cùng đội Hà Nội ghi. Trong khi đó an ủi cho SLNA khi thắng Nam Định 1-0 với bàn thắng của tiền vệ Nguyễn Văn Việt để có 3 điểm không nằm ở vị trí chót bảng.

Uông Ngọc Tiến (5) phá bóng giải nguy trước cầu môn đội Phố Hiến Anh Thúy

Bảng B: Niềm vui đến với đội bóng phố Biển

Niềm vui đã đến với thầy trò HLV Nguyễn Tý ở bảng B trên sân Kon Tum khi chơi nỗ lực hòa Đăk Lăk 1-1 trong trận đối đầu trực tiếp. Cục diện ở bảng này trước đó Sanatech Khánh Hòa và Đăk Lăk đội nào thắng sẽ giành vé vào VCK. Trường hợp hòa thì SHB Đà Nẵng nếu thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (lịch cũ đá sau) sẽ đoạt vé. Chính vì tính chất gay cấn như vậy nên để đảm bảo công bằng, thứ tự trận lượt cuối thay đổi cho phù hợp. Trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp SHB Đà Nẵng đổi lên đá trước trận Santech Khánh Hòa gặp Đăk Lăk..

Nguyễn Văn Minh (23) của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đột phá trước sự truy cản của hậu vệ SHB Đà Nẵng Minh Trần

Lê Văn Nam (9) ghi 2 bàn cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Anh Tiến

Điều này đã khiến cho trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (đã sớm giành vé) và SHB Đà Nẵng không thể nhìn kết qủa trận còn lại để đá mà phải chơi hết mình. Ngay HLV Phạm Minh Đức cũng xác định dù chỉ đưa ra 7 cầu thủ dự bị vẫn không hề làm suy giảm lối đá máu lửa của toàn đội. Ngược lại Đà Nẵng với áp lực buộc phải thắng nên khá căng cứng về tâm lý, chơi có phần thiếu tập trung và lúng túng. Chi trong hiệp đầu, đội bóng sông Hàn đã thua đến 4 bàn và gục ngã luôn 0-5 chung cuộc. Các bàn thắng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh do Lê Văn Nam ghi 2 bàn, Nguyễn Văn Tám ghi 2 bàn và Nguyễn Trung Học ghi bàn còn lại.

Đinh Xuân Dương (5, phải) người ghi bàn cho Đăk Lăk và cả Khánh Hòa Anh Tiến

Khi kết quả trận Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Đà Nẵng đã rõ ràng thì trận Sanatch Khánh Hòa và Đăk Lăk đúng nghĩa một mất một còn. Điều đặc biệt trong trận này là cả 2 bàn thắng đều do duy nhất 1 cầu thủ Đăk Lăk ghi là Đinh Xuân Dương (5). Phút 66 anh mở tỉ số cho Đăk Lăk thắp nên biết bao hy vọng cho đội bóng Tây Nguyên thì chỉ 6 phút sau chính trung vệ này đã dập tắt hy vọng mới nhen nhúm đó khi phản lưới nhà giúp Sanatech Khánh Hòa san bằng tỉ số. Với 8 điểm, đội bóng phố Biển đứng trên Đăk Lăk (chỉ có 7 điểm) và xếp nhì bảng lọt vào VCK sau Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trần còn lại ở bảng này Phù Đổng Bến Tre thắng Bình Định 5-0

HLv Nguyễn Tý và đội Sanatech Khánh Hòa mừng giành quyền lọt vào Vòng chung kết Minh Trần

Bảng C: Đồng Tháp thắng đậm khi Vĩnh Long siết kỷ luật nội bộ

Có một chút tiếc nuối cho Vĩnh Long bởi việc mạnh tay trước trận của ban lãnh đạo đội khi kỷ luật nội bộ 6 cầu thủ đã làm tổn thất lực lượng. Lý do của việc kỷ luật nội bộ này bắt nguồn từ trận hòa Đồng Nai 2-2 mà theo lý giải của người trong cuộc là các trụ cột của đội đã phung phí cơ hội và thi đấu không tập trung, không tuân thủ kỷ luật đấu pháp của ban huấn luyện, để xảy ra những bàn thua không đáng.

Vĩnh Long (phải) không còn đủ lực lượng nên chơi dưới sức trước Long An Dương Thu

Nỗi buồn của BHL và đội Vĩnh Long Dương Thu

Điều này có thể làm suy yếu đội hình chính nhưng đó là điều cần thiết để bóng đá trẻ phát triển lành mạnh và không lấn cấn với những tác động bên ngoài. Chính vì sứt mẻ đội hình, Vĩnh Long không còn là chính mình trong một trận cần chạy đua hiệu số với Đồng Tháp nên đã bị Long An dẫn trước đến 3-0 (Hà Vũ Em ghi 2 bàn và Phạm Quốc Ca ghi bàn còn lại cho Long An). Phải đến những phút cuối, Thạch Mai Quốc Đạt ghi 2 bàn và Nguyễn Quốc Bảo ghi bàn còn lại mới gỡ hòa 3-3 trong một trận thủy chiến tưng bừng.

Trong khi đó trên sân Thành Long 2 đối diện, cũng dưới cơn mưa nặng hạt Đồng Tháp không khó khăn để dội mưa gôn vào lưới Bến Tre đến 10-0. Trong đó có đến 5 bàn thắng của Trần Công Minh, cầu thủ xuất sắc nhất VCK giải U.19 năm rồi cùng 2 bàn của Kha Tấn Tài, 2 bàn của Dương Vũ Linh và 1 bàn của Trần Hữu Nghĩa để giành vé thứ nhì sau TP.HCM, đội cũng toàn thắng 5 trận khi quật ngã Đồng Nai 4-2 (do Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Văn Trọng và Tiêu Exal ghi 2 bàn)

Đồng Tháp (áo đỏ) đã dội mưa gôn vào lưới Bến Tre Dương Thu

Trần Công Minh (bìa trái) sau khi ghi 5 bàn chạy trên sân đầy nước Dương Thu

Như vậy 8 chiếc vé lọt vào Vòng chung kết giải U.21 quốc gia lần thứ 23 năm 2019 đã xác định gồm Hà Nội, Viettel, Phố Hiến, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Sanatech Khánh Hòa, TP.HCM, Đồng Tháp và Hoàng Anh Gia Lai. Ngày 9/10 tại khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku) sẽ diễn ra buổi họp báo và bốc thăm xếp lịch thi đấu VCK U.21 (thi đấu từ 11/10 đến 20/10 tại Gia Lai và Kon Tum).

Nụ cười của HLV Bùi Văn Đông khi Đồng Tháp lọt vào VCK Dương Thu

Nguyên tắc bốc thăm Vòng chung kết U.21: Hoàng Anh Gia Lai ở bảng A mang mã số 1 A. 6 đội nhất nhì ở từng bảng vòng loại sẽ không cùng bảng ở Vòng chung kết nên sẽ tách vào 2 bảng A, B, trong đó sẽ có 2 đội nhất bảng ở bảng B và đội nhất bảng còn lại ở bảng A. Tương ứng sẽ có 2 đội nhì bảng sẽ ở bảng A và đội nhì bảng còn lại ở bảng B. Đội Phố Hiến xếp thứ ba bảng A vòng loại đương nhiên sẽ nằm ở bảng B Vòng chung kết

LỊCH THI ĐẤU VÒNG CHUNG KẾT GIẢI U.21 QUỐC GIA NĂM 2019