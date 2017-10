Phòng chống nạn gian lận tuổi ở giải U.15 toàn quốc

Ngày 15.6, VFF đã tổ chức lễ bốc thăm xếp lịch vòng chung kết giải U.15 toàn quốc. Giải diễn ra từ 2 - 12.8 với sự tham dự của 8 đội, gồm chủ nhà Tây Ninh và 7 đội xuất sắc vượt qua vòng loại gồm: Viettel, FLC Thanh Hóa, Sông Lam Nghệ An, Sanatech Khánh Hòa, Hoàng Anh Gia Lai, Đồng Nai và PVF. Đội nhất, nhì, được thưởng lần lượt 50 triệu đồng, 30 triệu đồng và hai đội đồng hạng ba được 20 triệu đồng/đội

Trước khi vòng chung kết được tổ chức, vào tháng 4 vừa qua, vòng loại đã diễn ra ở 4 bảng, trong đó bảng A do Trung tâm thể thao Viettel đăng cai, gồm 6 đội: Viettel, Công An Nhân Dân, Hà Nội, Nam Định, Quảng Ninh, Thanh Hoá. Điều đáng lưu ý nhất là khi vòng loại chưa kết thúc, đội Hà Nội đã bị loại do dính đến vụ gian lận tuổi của hai cầu thủ quê Thanh Hóa Lê Sỹ Hồng, Lê Sỹ Hà.

Gia đình đã làm lại hồ sơ nên trong hộ khẩu mới, chứng minh thư mới, đều ghi hai cầu thủ sinh năm 2002 (trong khi hồ sơ gốc, lưu lại huyện Đông Sơn - Thanh Hóa, hai cầu thủ sinh năm 2000). Sau khi nhận được đơn tố cáo từ CLB Thanh Hóa, VFF đã làm rõ sự vụ và tiến hành kỷ luật hai cầu thủ (cấm họ thi đấu các giải do VFF tổ chức trong vòng 1 năm) còn đội Hà Nội bị loại khỏi giải như vừa đề cập ở trên.

Cũng vì sự cố này mà tại lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết U.15 toàn quốc, VFF đã nhận được nhiều câu hỏi chất vất từ giới truyền thông về việc VFF sẽ phòng chống, ngăn chặn nạn gian lận tuổi bằng cách nào, giúp giải trong sạch.

Ông Lê Hoài Anh - Tổng thư ký VFF cho biết: “Bên cạnh việc chú trọng chuyên môn, chúng tôi đặc biệt chú ý đến yếu tố đạo đức, làm sao để giải thành công về mọi mặt.

Từ các giải bóng đá nhi đồng, VFF đã đề cao việc xác định đúng độ tuổi VĐV tham dự. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề đơn giản, bởi giấy tờ của VĐV cung cấp đều có xác nhận của các cấp có thẩm quyền địa phương.

Một thông điệp chúng tôi muốn gửi tới các CLB, các gia đình cầu thủ: Đừng vì thành tích trước mắt mà làm sai lệch hồ sơ cầu thủ, vì việc làm mang tính tiêu cực này sẽ tạo ra một nền tảng không vững chắc, làm ảnh hưởng nghiêm trọng sự phát triển bóng đá Việt Nam. Việc xây một nền móng không chuẩn sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến các cấp CLB và đặc biệt là các đội tuyển quốc gia sau này. Tại giải U.15 quốc tế, VFF đã mời Ban y học cùng tham gia nhằm kiểm tra độ tuổi của các VĐV, đảm bảo chất lượng giải đấu cũng như hình ảnh của bóng đá Việt Nam”.

Nhật Duy