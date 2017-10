'Phù thủy' Calisto trở lại Việt Nam... giải cứu CLB Long An

Trả lời câu hỏi của thethao.thanhnien.vn về việc, phải chăng CLB Long An muốn HLV Calisto đưa ra sự tư vấn nào đó về mặt chiến thuật trước khi bước vào trận đấu sinh tử này, chủ tịch CLB Võ Thành Nhiệm giải thích: “Thực ra, không phải chúng tôi đứng ra mời ông Calisto mà là đối tác của ông ấy - Công ty Cảng Long An.



Dĩ nhiên ông Calisto đã chia tay đội bóng quá lâu rồi nên không thể nắm được tình hình của đội nên rất khó can thiệp về chuyên môn. Hơn nữa, đó cũng là hành động khá tế nhị mà tôi nghĩ ông Calisto sẽ không làm.

Tuy nhiên, sự có mặt của HLV Calisto sẽ có ý nghĩa to lớn cho các cầu thủ bởi ông như một nhân tố tạo động lực tinh thần cho toàn đội. Sự trở về của HLV Calisto trong ít ngày sẽ giúp cầu thủ của chúng tôi tự tin hơn, cố gắng hơn ở trận đấu rất quan trọng vào ngày 23.9”.

CLB Long An mà tiền thân là CLB Đồng Tâm Long An trở thành cái tên quen thuộc trên bản đồ bóng đá Việt Nam, nhờ đến công lao to lớn của HLV Calisto. Hơn 17 năm trước, đích thân chủ tịch tập đoàn Đồng Tâm Võ Quốc Thắng đã sang tận Bồ Đào Nha mời ông Calisto sang Việt Nam, giữ chức giám đốc kỹ thuật kiêm HLV trưởng CLB Đồng Tâm Long An.



Ngay sau đó, ông Calisto đã đưa đội bóng giành chức vô địch giải hạng Nhất năm 2001 và hai mùa liên tiếp 2005, 2006 đoạt chức vô địch V-League. Ông Calisto cộng tác với CLB Đồng Tâm Long An đến năm 2008 mới chia tay, để dành toàn tâm toàn ý cho công việc tại đội tuyển Việt Nam (cũng trong năm này, đội tuyển do ông dẫn dắt đã đoạt chức vô địch giải bóng đá Đông Nam Á AFF Cup).

Trở lại với trận đấu play-off, giữa Đồng Tâm (CLB Đồng Tâm Long An chuyển đổi phiên hiệu vào đầu mùa giải 2016), ông Võ Thành Nhiệm cho biết: “Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu thật tốt vì chỉ còn cơ hội duy nhất này nữa thôi. Cả Đồng Tâm lẫn Viettel đều sẽ rất máu lửa vì chỉ có một suất lên hạng duy nhất. Cũng hơi đáng buồn vì mùa này, chúng tôi đã không thành công như mong đợi, xác định đá play-off từ mấy vòng đấu trước. Nhưng trong bóng đá, có thất bại và thành công.

Tôi chưa thể nói Đồng Tâm sẽ làm lại từ đầu hay như thế nào vì còn đá trận cuối cùng tại V-League gặp QNK Quảng Nam rồi dốc toàn lực cho trận với Viettel. Ông Calisto ngồi dự khán sẽ rất vui nếu đội bóng cũ của ông ấy giành chiến thắng.

Tuy nhiên, chúng tôi cũng cảm thấy hơi lo lắng vì theo điều lệ, trận play-off không được sử dụng ngoại binh vì muốn đảm bảo tính công bằng cho đôi bên khi ở giải hạng Nhất, các đội không được phép đăng ký ngoại binh”.

Về chuyến “du đấu” ngắn ngày của HLV Calisto, ông Võ Thành Nhiệm cho biết thêm: “Ông Calisto sẽ có mặt ở Việt Nam vào tối 21.9. Ngoài trận đấu play-off, dự kiến, ông còn sẽ dự khán hai trận đấu lượt đi, lượt về Cúp Quốc gia 2016 giữa Than Quảng Ninh gặp Hà Nội T&T vào ngày 24.9 trên sân Cẩm Phả và ngày 29.9 trên sân Hàng Đẫy. Sau khi dự lễ tổng kết mùa giải 2016, ông sẽ về Bồ Đào Nha vào ngày 1.10”.

