Phức tạp nghi án cầu thủ Ninh Bình cá độ: Thủ môn Mạnh Dũng bác bỏ mọi cáo buộc

Ngăn chặn Đào Đức Lợi bỏ trốn Thượng tá Lã Hồng Phúc (ảnh), Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn của Công an tỉnh Ninh Bình, đã cho Thanh Niên biết như vậy trong cuộc phỏng vấn cuối giờ chiều qua 14.4. Thượng tá Phúc đã nói lại diễn biến ban đầu liên quan đến nghi án nhóm cầu thủ Ninh Bình tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số. Giám đốc Công an tỉnh đã giao PC45 Công an tỉnh triệu tập các cầu thủ có liên quan để xác minh và đang tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng nói với các phóng viên báo chí rằng, trong ngày 13.4 có 4 đối tượng quê gốc Nam Định đã lên cơ quan công an đổi lại lời khai và đổ tội cho thủ môn này. Xin ông xác nhận thông tin này? Hiện PC45 chưa thông báo gì với Ban giám đốc, Văn phòng Công an tỉnh là cơ quan phát ngôn của Công an tỉnh cũng chưa nhận được thông tin về việc này. Cơ quan điều tra làm việc căn cứ theo các quy định của pháp luật và có các biện pháp điều tra chứ còn khai đi khai lại, khai gian dối cũng không qua được biện pháp nghiệp vụ của công an. Tức là, ngoài các lời khai của các đối tượng ra, mình còn áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ khác, dựa trên cơ sở của nhiều chứng cứ khác nữa. Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án chưa, thưa ông? Chưa. Cơ quan điều tra còn đang làm. Khởi tố hay chưa thì cũng phải qua bàn với các cơ quan liên quan. Chắc sẽ họp để xem xét việc này. Đây là vụ việc có tính chất rất phức tạp, phải chờ thêm. C45 của Bộ Công an cũng đã vào cuộc, phải có sự chỉ đạo của cấp trên nữa. Vụ việc này phức tạp vì nó là danh dự của đất nước, đây là trận đấu bóng đá quốc tế. Xin ông cho biết quan điểm của Công an tỉnh Ninh Bình trong việc xử lý vụ việc này? Thì cứ đúng quy định của pháp luật thôi. Chắc chắn phải làm theo đúng quy định của pháp luật còn rơi vào trường hợp nào thì cũng chưa biết được. Nhớ lại vụ Quốc Vượng và Văn Quyến ngày trước thì vụ này số tiền nhiều hơn, số đối tượng tham gia đông hơn. Xử lý cụ thể như thế nào thì sau này cơ quan điều tra làm rõ thì mới biết được. Việc quản lý, giám sát các cầu thủ đã bị triệu tập hiện như thế nào? Những người đã bị triệu tập, công an cho người ta cam đoan rồi cho về, khi cần sẽ tiếp tục triệu tập thêm. Bước đầu họ khai nhận như vậy thì mình ghi nhận như vậy chứ còn xác định lời khai của họ có chính xác hay không còn rất nhiều bước. Phải xác minh độ trung thực của lời khai. Chúng tôi đang trong giai đoạn điều tra, chưa chắc nó đã thế này, sau này có thể có biến chuyển khác nữa nhưng bước đầu xác định là như thế này. Nếu khởi tố thì sẽ khởi tố theo tội danh đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, mức độ như thế nào thì phải tính sau. Cơ quan công an đã áp dụng biện pháp nghiệp vụ nào với đối tượng Đào Đức Lợi, một mắt xích quan trọng trong vụ việc này? Nói chung cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp rồi. Đối với Lợi, hiện cơ quan điều tra mới thông báo với Giám đốc công an tỉnh về việc đối tượng này đứng ra cá độ. Cơ quan công an cũng chưa lấy lời khai của Lợi nhưng đã có các biện pháp nghiệp vụ để ngăn chặn Lợi bỏ trốn. Quang Duẩn

(thực hiện)