PV Thanh Niên Online tại Hàn Quốc: Tuyển Futsal nữ VN thắng nhọc Hong Kong

Bên lề Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á 2013 * Thưởng nóng 6 triệu đồng cho HCV, 4 triệu cho HCB và 2 triệu đồng cho HCĐ tại Đại hội. Trưởng đoàn Lâm Quang Thành cho biết đây chỉ là mức thưởng khích lệ. Nếu thành tích đặc biệt xuất sắc, đoàn Thể thao VN có thể xem xét thưởng thêm. * Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và là chủ tịch Ủy ban Olympic VN Hoàng Tuấn Anh sẽ tham dự lễ khai mạc tại sân Samsang World Gymnasium vào 18 giờ chiều 29.6 và động viên đoàn Thể thao Việt Nam tại làng AIMAG vào buổi trưa cùng ngày. Nhân dịp này Bộ trưởng cũng sẽ dự một lễ hội văn hóa tại Hàn Quốc. * Futsal nam Việt Nam rất tự tin sẽ cạnh tranh ngôi đầu bảng với Lebanon. Lãnh đội Trần Anh Tú sau khi chừng kiến trận Lebanon thắng Palestine 11-4 cho biết, Lebanon có lối chơi hiện đại, tốc độ nhưng không phải không có điểm yếu. Nếu so với Kuwait (đội tuyển VN từng thắng ở trận giao hữu năm rồi) thì Lebanon chưa thật hay hơn. Tuy nhiên Futsal VN sẽ cố gắng vượt qua Palestine chiều 28.6 và nếu có thể phấn đấu giành ỷỉ số cao hơn nhằm đề phòng phải so hiệu số. * Lễ khai mạc Đại hội thể thao trong nhà và võ thuật châu Á sẽ kéo dài khoảng hơn 2 giờ (bắt đầu từ 18 giờ 40 tức 16 giờ 40 - giờ VN, vào chiều 29.6) đã được BTC tiết lộ là rất màu sắc và mang nhiều nét đặc trưng văn hóa Hàn Quốc cũng như châu Á. Buổi lễ này cũng là đợt diễn tập cho Hàn Quốc đăng cai ASIAD vào năm 2014. * Thái Lan lập kỷ lục đầu tiên khi thắng Bhutan 29-1 trong trận bóng đá futsal nam. Trong khi ở giải nữ, ĐKVĐ Nhật Bản chỉ thắng Uzbekistan có 8-0. Bất ngờ nhất là chủ nhà Hàn Quốc bị Ma Cau cầm chân 1-1 ở giải nam. * Các kỳ thủ đi bộ để tập luyện. Do nhà thi đấu cờ vua chỉ cách làng VĐV có 300m nên HLV Lâm Minh Châu đã cho toàn đội đi bộ tập. Kỷ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm tỏ ra phấn khích khi nói: “Chúng tôi cảm thấy đi bộ sẽ giúp tinh thần thoải mái và tăng thêm sức khoẻ đề phấn đấu giành thành tích tốt hơn về cho đất nước”.

Ánh Viên tự tin sẽ giành được thành tích cao tại Đại hội * Hoàng Quý Phước và Nguyễn Thị Ánh Viên đều quyết giành thành tích. Cả 2 VĐV bơi của VN được xem là những niềm hy vọng lớn tại đại hội và đã tỏ ra rất quyết tâm khi vừa đến Incheon. Phước nói: “Sau một giai đoạn có phần chửng lại, tôi đang nỗ lực tìm lại chính mình. Hy vọng giải đấu lần này tôi sẽ có kết quả tốt”. Còn Ánh Viên cho biết: “Tôi đang tự tin và cố gắng tập trung thật tốt để thi đấu với phong độ và kết quả tốt nhất”. * Billiards đấu ngay trung tâm báo chí. Trung tâm báo chí (Main Media center) nằm ngay trung tâm của Incheon là toà nhà rất rộng của Convesion Dongo. Do chưa khai thác hết nên BTC tận dụng một phần của tòa nhà làm nhà thi đấu Billiards. Cánh báo chí quá vui khi chỉ cần bước vài bước là có thể xem đầy đủ các trận của billiards, khỏi phải di chuyển xa. * Các địa điểm thi đấu gần nhau. 9 địa điểm thi đấu của 12 môn tại đại hội nằm không quá cách xa nhau và cũng gần làng VĐV cùng trung tâm báo chí nên việc di chuyển khá thuận lợi. Nơi xa nhất là nhà thi đấu bowling và nơi tổ chức lễ khai mạc bế mạc Đại hội cách trung tâm báo chí khoảng 25 phút. Còn lại chỉ đi trong khoảng 10 - 15 phút bằng xe buýt là đến đủ các điểm thi đấu Đăng Khoa - Ngô Nguyễn