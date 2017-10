PVF chính thức giành vé dự VCK U.19

Sau 7 vòng đấu, PVF thắng tuyệt đối 7 trận, đạt 21 điểm với hiệu số bàn thắng bại 34-4. Lực lượng PVF mùa này rất mạnh với rất nhiều tuyển thủ dự VCK U.16 châu Á năm rồi như Khắc Khiêm, Trọng Long, Huỳnh Sang, Ngọc Tiến, Hữu Tuấn cùng với dàn cầu thủ từng thi đấu rất thành công tại giải trẻ U.18 ở Nhật Bản năm rồi như Văn Xuân, Hồng Sơn, Quang Vinh, Thanh Hậu, Nhật Cường, Tấn Tài...



Trong 6 ứng viên nhiều khả năng dự VCK còn lại (gồm 4 đội xếp nhất nhì 2 bảng A, B, đội nhì bảng C và đội thứ ba có thành tích tốt nhất ở 3 bảng) không khó nhận ra ĐKVĐ Hà Nội với 18 điểm ở bảng A sẽ giành suất đầu. Suất thứ nhì bảng này sẽ tùy thuộc trận SLNA (16 điểm) - Viettel (15 điểm) ngày 11.3, nhưng nhiều khả năng cả 2 đội này đều giành suất dự VCK vì đội thứ ba bảng này hơn điểm xa so với 2 đội thứ ba bảng B và C.

Tại bảng B, Sanatech Khánh Hòa (16 điểm) và Thừa Thiên-Huế (15 điểm) sẽ chia nhau 2 suất nhất nhì vì hơn xa so với 2 đội bám đuổi là SHB Đà Nẵng và Quảng Nam (cùng 10 điểm). Trận tới ngày 8.3 giữa Sanatech Khánh Hòa và Thừa Thiên-Huế sẽ tranh nhất bảng.

Ở bảng C, vé thứ nhì vào VCK tùy thuộc trận Long An (12 điểm) gặp TP.HCM (9 điểm) vào ngày 8.3. Long An chỉ cần hòa, nhưng nếu TP.HCM thắng thì đội bóng của thành phố mang tên Bác sẽ có đến 99% hy vọng dự VCK.

Gia Khiêm