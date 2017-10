PVF lên núi ‘thách đấu’ HAGL

Phân bảng vòng loại U.21 Báo Thanh Niên 2017 Bảng A: Viettel (đăng cai), FLC Thanh Hóa, Hà Nội, SLNA Bảng B: Huế (đăng cai), Quảng Nam, Bình Định, S.Khánh Hòa, SHB.Đà Nẵng Bảng C: HAGL (đăng cai), Đắk Lắk, Bình Phước, PVF, TP.HCM, Đồng Nai Bảng D: Long An (đăng cai), Tiền Giang, Cần Thơ, An Giang, Đồng Tháp