QNK.Quảng Nam thăng hạng V-League

QNK.Quảng Nam được thưởng nóng 200 triệu đồng Với suất thăng hạng sớm 1 vòng đấu, QNK.Quảng Nam đã nhận được số tiền thưởng 200 triệu đồng do UBND tỉnh Quảng Nam trao. Trước đó, chiều 28.6, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Kim Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Cả cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ đã đến thăm, động viên đội bóng QNK.Quảng Nam trước trận gặp Than Quảng Ninh. Tại đây, thay mặt lãnh đạo các cấp, ông Trần Minh Cả đã hứa sẽ thưởng 200 triệu đồng nếu QNK.Quảng Nam giành suất thăng hạng, có nghĩa thắng Than Quảng Ninh.