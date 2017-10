Quả bóng đồng Vũ Minh Tuấn: 'Tết này bố không về'

Vũ Minh Tuấn thắp một nén nhang lên bàn thờ bố. Bố anh, ông Vũ Văn Minh vừa qua lễ 49 ngày cách đây mấy hôm. Trong tấm ảnh thờ là một người đàn ông có gương mặt cương nghị. Tuấn giống bố ở cái nhìn cương nghị, hiền lành ấy.



"Bố tôi đã truyền sang tôi tất cả, trí tuệ, sự đam mê, tình yêu với bóng đá"

Bố Vũ Minh Tuấn , ông Vũ Văn Minh (sinh năm 1966) từng là cầu thủ tuyến trẻ Than Quảng Ninh , sau đó về làm lái xe mỏ tại công ty than Đèo Nai. Ông tích cực tham gia các giải bóng đá trong công nhân ngành than và luôn là chân sút xuất sắc. Ông lấy vợ, bà Lê Thị Thanh Tâm, cùng tuổi, cũng là công nhân mỏ, ở công ty than Cao Sơn. Năm 1990, Vũ Minh Tuấn chào đời, cậu con trai thừa hưởng tình yêu bóng đá mãnh liệt từ cả cha và mẹ, cộng hưởng với năng khiếu bẩm sinh nên từ khi nhỏ xíu, anh đã sớm bộc lộ tố chất của một cầu thủ giỏi trong tương lai.