Lượt đấu thứ tư chiều qua (16.9) vòng đấu bảng vòng loại giải U.21 Báo Thanh Niên lần thứ 17 năm 2013 Cúp Bia Sài Gòn đã diễn ra rất gay cấn, kịch tính với quá nhiều bất ngờ.

Bảng A: Trẻ Hà Nội còn hy vọng

2 đội dẫn đầu bảng này là Viettel và Hà Nội T&T đã có một trận đấu hào hứng với kết quả bất phân thắng bại 1-1. Đỗ Hùng Dũng (19) là người mở tỷ số trước cho đội của bầu Hiển ở phút 41. Nhưng vào hiệp 2 cầu thủ vào sân thay người Bùi Sỹ Cường (19) ghi bàn gỡ hòa cho Viettel ở phút 55. Kịch tính nhất chính là trận Trẻ Hà Nội và Huế. 60 phút đầu Trẻ Hà Nội thi đấu rất hay và dẫn trước 3-0 do Đoàn Ngọc Tân (12) và Nguyễn Công Nguyên (23, lập cú đúp) ghi. Thế nhưng chỉ trong vòng 20 phút cuối, Trương Văn Bình (22), Văn Tuấn (17) và Công Nhật (11) đã ghi 3 bàn cho Huế đưa tỷ số trận đấu thành 3-3. Kết quả này khiến Trẻ Hà Nội mất cơ hội vượt lên qua mặt Hà Nội T&T, nhưng vẫn còn hy vọng khi 2 đội này cùng 7 điểm và sẽ gặp nhau trận cuối cùng. Trong khi đó, Viettel xem như đã đặt chân đi Hải Phòng vì gặp đội hết hy vọng là Nam Định chỉ cần hòa là đạt yêu cầu. Trận còn lại Nam Định thua Quảng Ninh 1-2.

Bảng B: Đà Nẵng tự làm khó mình

Đội Đà Nẵng đã tự làm khó mình khi không thể thắng Sanna Khánh Hòa, thậm chí có 1 quả 11 m nhưng Giang Trần Quách Tân (23) lại quá căng thẳng sút không vào và chấp nhận tỷ số hòa 0-0. Với 5 điểm, Đà Nẵng buộc phải thắng trận cuối trước Đắk Lắk, trong khi đội bóng đến từ Tây nguyên chỉ cần hòa. Bình Định cũng đánh mất cơ hội khi bị Hoàng Anh Gia Lai cầm chân 2-2. Trí Phú (8) và Văn Thanh (14) ghi bàn cho đội bóng đất võ và Đăng Phúc (16), Hoàng Khanh (8) ghi cho Gia Lai. Theo báo cáo của giám sát, HLV Nguyễn Ngọc Thiện và một số cầu thủ Bình Định đã có hành vi thiếu văn hóa khi nhục mạ trọng tài sau trận đấu.

Bảng C: TP.HCM thua mất mặt

Không còn những chiến thắng hủy diệt trước Tây Ninh hay vang dội trước Bình Phước, chiều qua TP.HCM gặp TDC Bình Dương dù ép sân liên tục nhưng lại không thể hiện được mình. Tận dụng thời cơ đó, Đình Lợi (9) ghi bàn duy nhất cho Bình Dương. Trận còn lại Bình Phước quật ngã Tây Ninh 2-0. Như vậy, ở bảng này vé đầu sẽ là cuộc tranh chấp giữa Đồng Nai (7 điểm) và TP.HCM (6 điểm). Nhưng Bình Dương (4 điểm) vẫn còn hy vọng giành ngôi nhì bảng khi chỉ gặp Tây Ninh (1 điểm).

Bảng D: Vĩnh Long gây sốc

Cục diện bảng D trở nên khó lường khi Cao su Đồng Tháp thắng Kiên Giang 2-0 còn Long An bất ngờ để thua Vĩnh Long 0-1. Bàn thắng duy nhất do Đình Trường (9) ghi phút 90. Đáng nói là Vĩnh Long thắng trong thế chỉ còn 10 người khi Minh Quân (20) bị 2 thẻ vàng. Như vậy, Vĩnh Long đã dẫn đầu bảng với 8 điểm nhưng đã đá đủ 4 trận. Đối thủ cạnh tranh duy nhất với họ là Đồng Tháp (5 điểm) khi gặp Long An trận cuối. Ban tổ chức đã xếp lịch 2 trận cuối đá cùng giờ trên 2 sân khác nhau để đảm bảo công bằng; Đồng Tháp - Long An (sân Châu Thành) và Cần thơ - Kiên Giang (sân Rạch Giá).

H.Đức - C.Thiện - Đông Nghi - V.Hiệp

>> AFC Cup 2013: Tấn Trường nén đau xung trận

>> AFC Cup 2013: SHB.Đà Nẵng thua trên sân nhà

>> Nghi án bán độ ở AFC Cup 2013

>> SHB.Đà Nẵng gặp khó trước Semen Padang

>> SHB.Đà Nẵng xin hoãn đấu với HAGL

>> SHB.Đà Nẵng thua bất thường, B.Bình Dương thắng trận đầu tiên

>> AFC Cup 2013: SHB.Đà Nẵng đi tiếp, XMXT.Sài Gòn dừng bước

>> Merlo giúp SHB.Đà Nẵng hạ Hà Nội T&T