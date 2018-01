Quang Hải có giá chuyển nhượng 90 tỉ đồng

Chỉ trong vòng gần 1 tháng, giá trị chuyển nhượng của các cầu thủ U.23 VN đã tăng gấp 10 lần, theo đánh giá của bình luận viên Gabriel Tan trong chương trình Same Same But Different của FOX Sports mới đây. Ông Gabriel Tan cho biết một số CLB ở Thai League hay Malaysia Super đã ước tính giá chuyển nhượng của cầu thủ gây ấn tượng nhất của U.23 VN là tiền vệ Quang Hải “giờ phải có giá 4 triệu USD trở lên” (90 tỉ đồng) và đánh tiếng rất muốn có số 19 này trong đội hình mùa tới.

Trong khi đó, nhiều ý kiến đề nghị Thanh Hóa phải để thủ môn Bùi Tiến Dũng được bắt V-League thay vì chỉ là thủ môn số 3 sau Thành Thắng và Bửu Ngọc. Còn không thì nên cho mượn để Tiến Dũng có cơ hội ra sân nhiều hơn ở V-League hoặc tạo cơ hội cho anh ra nước ngoài thi đấu. Cũng theo FOX Sports, giá chuyển nhượng của Bùi Tiến Dũng không dưới 3 triệu USD, nghĩa là gần tương đương giá CLB Buriram United của Thái Lan hỏi mua Công Phượng trước đây, tức khoảng 70 tỉ đồng.

Tiền vệ Lương Xuân Trường cũng được định giá khoảng 60 tỉ đồng, nhưng bầu Đức đã khẳng định sẽ không bán cho các CLB Đông Nam Á mà rất muốn anh được đá chính tại Hàn Quốc. Còn không, Xuân Trường sẽ thi đấu V-League để ngày càng chững chạc hơn. Hậu vệ Vũ Văn Thanh từng được bầu Đức có ý định cho sang châu Âu thi đấu nhưng giờ chót giữ anh lại để đá SEA Games được FOX Sports đánh giá có giá trị không thua gì Xuân Trường, Công Phượng. Được biết, Muangthong United của Thái Lan rất muốn có Văn Thanh nhưng HAGL sẽ không để số 17 của U.23 VN ra đi.

Giang Lao - Tân Lam