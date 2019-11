Quang Hải thắng lớn tại Gala trao giải V-League 2019

Công tác trọng tài còn xảy ra sai sót khá nhiều, vấn đề an ninh an toàn ở một số trận đấu còn nổi cộm – đó là hai tồn tại lớn được mổ xẻ tại hội nghị tổng kết các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2019 do Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) tổ chức vào sáng 6.11.