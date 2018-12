Quang Hải tranh giải Cầu thủ xuất sắc châu Á cùng Son Heung-min

[VIDEO] QUANG HẢI CẠNH TRANH VỚI SON HEUNG-MIN

Giải thưởng do tạp chí Titan Sports (Trung Quốc) tổ chức và vừa được kênh FOX Sports khu vực châu Á công bố danh sách rút gọn tối 18.12. Giải thưởng này giống như cuộc bầu chọn danh hiệu “Quả bóng vàng” danh giá của tạp chí France Football (Pháp), đều do các nhà báo uy tín cùng các chuyên gia bóng đá bầu chọn và hoàn toàn khác cuộc bầu chọn của AFC do tiểu ban kỹ thuật và giám sát bầu chọn.

Các năm trước, cầu thủ đoạt giải là Keisuke Honda (2013), Son Heung-min các năm 2014, 2015 và 2017; Shinji Okazaki năm 2016. Năm nay, trong danh sách rút gọn 24 cầu thủ, lần đầu tiên có 2 cầu thủ ở khu vực Đông Nam Á là thủ môn Neil Etheridge (Philippines) đang chơi cho CLB Cardiff City tại giải Ngoại hạng Anh; người còn lại là Quang Hải (CLB Hà Nội) của VN. Hiện cuộc bầu chọn vẫn tiếp tục và kết quả sẽ được FOX Sports công bố vào tuần cuối của năm 2018.





Giang Lao