Quang Hải trên hành trình trở thành ngôi sao lớn

Suốt 1 năm qua, vẫn là cái tên ấy, vẫn là cái chân trái ma thuật ấy, Quang Hải vô địch V-League trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội, đệ tứ anh hào ASIAD 18 và là cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup.

Khi được hỏi: “Hôm chung kết lượt về AFF Cup, rõ ràng Hải không nhìn sang phía anh Anh Đức mà vẫn chuyền rất chuẩn. Khi ấy…”, Hải đáp: “Ồ, khi ấy tôi chẳng kịp nghĩ cái gì to tát cả đâu. Chỉ biết là khoảnh khắc ấy trôi rất nhanh nên mình phải chớp ngay lấy kẻo tuột mất. Đúng là tôi không rõ ai lúc ấy đứng trong vòng cấm nhưng đã quan sát thấy một bóng áo đỏ nên tôi chuyền ngay…”.

Điều gì tạo ra sự khác biệt giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi so với phần còn lại của những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới? Đó là họ luôn biết cách giữ phong độ chói sáng của mình suốt một thời gian rất dài. Có nhiều ngôi sao chỉ lóe lên trong một khoảnh khắc rồi vụt tắt. Có nhiều tên tuổi chỉ nổi lên sau một giải đấu, một mùa giải rồi sau đó biến mất. Và chỉ Ronaldo và Messi là biết cách để người ta nhắc đến mình, từ năm này sang năm khác, từ giải đấu này đến đấu trường nọ. Huyền thoại khác ngôi sao ở chỗ đấy. Tất nhiên so về tầm cỡ, Quang Hải còn quá nhỏ bé so với Ronaldo hay Messi. Nhưng con đường mà anh đang đi suốt một năm qua làm người ta cảm giác yên tâm rằng ngôi sao mới của bóng đá Việt Nam đã xuất hiện.