Quảng Nam.XT tiến gần đến vé play-off

Với trận hòa này, HN.ACB để cho SQC.Bình Định rút ngắn khoảng cách xuống chỉ còn 1 điểm. Trong khi đó, với việc Quảng Nam.XT giành thắng lợi trước đội nhì bảng Than Quảng Ninh và An Giang cũng giành trọn 3 điểm trước Viettel, cuộc đua giành vé play-off vẫn hứa hẹn rất hấp dẫn khi giải chỉ còn 2 vòng đấu nữa.

Trên sân Quảng Nam, trước một Than Quảng Ninh ra sân thiếu quyết tâm, đội chủ nhà Quảng Nam.XT đã dễ dàng làm chủ được thế trận. HLV Jose Luis có sự điều chỉnh về chiến thuật khi kéo Raphael về đá tiền vệ và bố trí trên hàng công cặp tiền đạo Sỹ Mạnh, Eduardo. Quảng Nam.XT tổ chức tấn công nhiều hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn hơn so với đội khách. Phút 27, cựu cầu thủ của V.Ninh Bình là Raphael ghi bàn duy nhất của trận đấu, mang về 3 điểm quý giá cho Quảng Nam.XT. Chiến thắng này giúp Quảng Nam.XT thu ngắn cách biệt xuống còn 2 điểm so với chính đối thủ. HLV Luis tin rằng nếu giành chiến thắng trong 2 trận còn lại gặp Viettel và XSKT.Cần Thơ, Quảng Nam.XT hoàn toàn có cơ hội giành vé đi play-off.

Trên sân Hàng Đẫy, bất ngờ đã xảy ra khi HN.ACB được đánh giá nhỉnh hơn hẳn về lực lượng và trình độ nhưng lại để HN.Tiền Giang cầm hòa. Một lần nữa đội bóng thủ đô đã gây thất vọng cho người hâm mộ khi thể hiện một lối chơi rời rạc và một tinh thần thi đấu nghèo nàn. HN.Tiền Giang đang rất khát điểm để chạy đua trụ hạng và việc HN.ACB để đội này lấy một điểm khiến dư luận không khỏi hoài nghi.

Dù chỉ còn hơn SQC Bình Định 1 điểm nhưng cơ hội vô địch của HN.ACB vẫn còn rất lớn khi ở 2 trận còn lại, HN.ACB chỉ phải gặp F.Tây Ninh và TDC Bình Dương.

Trên sân Đồng Nai, không nằm ngoài dự đoán đội chủ nhà đã lấy trọn 3 điểm trước F.Tây Ninh. Chiến thắng này giúp Đồng Nai.B thu ngắn khoảng cách với các đội HN.Tiền Giang, TP.HCM (nghỉ thi đấu vòng 24) và Viettel (thua An Giang 1-2). Hiện nguy cơ xuống hạng Nhì vẫn đang chia đều cho 4 đội. Trong đó, HN.Tiền Giang có nguy cơ lớn nhất khi vòng cuối phải làm khách ngay trên sân Đồng Nai.B.

Anh Tuấn