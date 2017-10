Quảng Ninh lập hattrick, Bình Dương trắng tay tháng 1

5 danh hiệu xuất sắc nhất tháng 1 V-League 2015 CLB xuất sắc nhất tháng: Than Quảng Ninh, giải thưởng 30 triệu đồng HLV xuất sắc nhất tháng: HLV Trương Việt Hoàng (CLB Hải Phòng), giải thưởng 5 triệu đồng. Cầu thủ xuất sắc nhất tháng: Nguyễn Quang Hải (CLB Than Quảng Ninh), giải thưởng 5 triệu đồng. Cầu thủ ghi bàn thắng đẹp nhất tháng: Lê Quốc Phương (CLB Thanh Hóa), giải thưởng 5 triệu đồng. Giải thưởng dành tặng cho Hội CĐV Than Quảng Ninh là 20 triệu đồng.