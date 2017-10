Quế Ngọc Hải bán đấu giá áo đội tuyển ủng hộ Anh Khoa - Ảnh: Bạch Dương Quế Ngọc Hải bán đấu giá áo đội tuyển ủng hộ Anh Khoa - Ảnh: Bạch Dương

Anh Tùng cho biết: “Trong thời gian tới, cầu thủ Anh Khoa có thể sẽ được CLB SHB Đà Nẵng đưa sang Singapore phẫu thuật và kinh phí cho ca mổ cũng như điều trị sẽ lên tới hàng trăm triệu đồng. Và theo quyết định kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam, do gây ra chấn thương cho Anh Khoa nên Ngọc Hải sẽ bị treo giò 6 tháng và phải chi trả toàn bộ tiền điều trị cho đồng nghiệp.Chúng tôi đã kêu gọi cổ động viên (CĐV) của SLNA ở khắp mọi miền tổ quốc và cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, chung tay hỗ trợ Anh Khoa một phần tài chính. Vì giúp Anh Khoa cũng chính là chia sẻ với Hải gánh nặng mà anh đang phải gánh chịu”.Cũng theo anh Tùng, có một số lý do khiến Hội CĐV SLNA đưa ra quyết định nói trên: “Chúng tôi được biết gia cảnh nhà Quế Ngọc Hải không khá giả gì, bố lao động tự do, mẹ buôn bán nhỏ ngoài chợ. Mức lương của Hải ở CLB SLNA cũng không quá cao. Trong khi đó, hoàn cảnh nhà Anh Khoa cũng không khá khẩm hơn, Khoa chính là trụ cột chính trong gia đình, với chấn thương hiện tại rõ ràng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc sống cũng như tương lai của Khoa nói riêng và gia đình nói chung.Thái độ và cách hành xử nhân văn của Hải sau khi gây ra lỗi với đồng nghiệp cũng tạo cho chúng tôi nhiều sự đồng cảm. Hải đã không trốn tránh trách nhiệm mà đã sẵn sàng chấp nhận mọi hình thức xử lý và kèm theo đó đã hỏi thăm Anh Khoa khá chu đáo. Hải cũng chia sẻ là dù khó khăn, anh cũng sẽ cố gắng lo tiền cho Anh Khoa”.