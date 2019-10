Quế Ngọc Hải: Biểu tượng trưởng thành của hàng thủ tuyển Việt Nam

Đứng lên từ những thất bại

Sau chiến thắng 3-1 trước Indonesia, đội trưởng Quế Ngọc Hải là một trong những người hạnh phúc nhất. 3 điểm tại Bali không chỉ giúp tuyển VN vươn lên nhì bảng G, mà còn đánh tan bóng ma “kỵ rơ” từng ám ảnh bao thế hệ cầu thủ VN. Suốt 20 năm (từ trận thắng 1-0 ở bán kết SEA Games 1999), chúng ta không thắng được Indonesia trận nào ở mặt trận chính thức cho đến khi thầy trò HLV Park Hang-seo viết lại lịch sử đêm 15.10. Cá nhân Quế Ngọc Hải có quá nhiều kỷ niệm buồn với kình địch này. Ở bán kết AFF Cup 2016, chính Ngọc Hải mắc lỗi khiến VN chịu 2 quả 11 m và nhìn Indonesia lọt vào chung kết.

Nhưng tất cả đã ở lại sau lưng. Hôm 15.10, Quế Ngọc Hải lại ghi bàn, lần này giúp VN viết lại lịch sử với chiến thắng 3-1 ngay trên sân đối phương. “Khó khăn trước Indonesia là điều đã biết trước vì trên sân nhà họ luôn rất khó chịu. Toàn đội cố gắng tập trung đoàn kết, thi đấu với sự tập trung cao nhất và thắng thuyết phục. Chiến thắng này sẽ giúp cả đội tự tin hơn hướng tới 2 trận sắp tới trên sân nhà trước UAE và Thái Lan. Thắng Indonesia ngay sân họ, với tuyển VN là thành quả của sự tập trung, tập luyện chăm chỉ. Cá nhân tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì là người đã trải qua các trận đấu với Indonesia không có được kết quả tốt. Hôm nay, tập thể tuyển VN thi đấu hết mình và chơi bóng tuyệt vời”, Hải cho biết.

Dấu ấn đậm nét của “Papa Park”

V-League 2019, khi bão dư luận bất ngờ tập trung vào Quế Ngọc Hải thì ít ai biết HLV Park Hang-seo đã ra tận sân Hàng Đẫy, rồi liên tục gọi điện trấn an anh. “Có ngày ông gọi đến 4 - 5 lần. Thậm chí, có hôm ông còn rủ tôi lên khu biệt thự chuyên gia VFF ngủ cùng. Tôi bảo: “Thôi, papa ngáy to lắm”. Nhưng tình cảm và niềm tin mà ông dành cho khiến tôi rất hạnh phúc và nhớ mãi. Cộng thêm sự ủng hộ vô điều kiện của chú Dũng (Giám đốc Trung tâm thể thao Viettel Đỗ Mạnh Dũng - PV) và CLB Viettel đã giúp tôi vượt qua sóng gió đó, nhanh chóng hòa nhập với đội bóng mới, an tâm cống hiến cho đội tuyển quốc gia”, Hải nói.

Tuyển Hàn Quốc vào đến bán kết World Cup 2002 có dấu ấn không nhỏ của ông Park trong vai trò “chăm trẻ”, kết nối cả đội thành một gia đình . Đó là điều “papa Park” đang làm tại VN, trước dạy bóng đá là dạy làm người. Nhưng bóng đá là cuộc đấu trí, đấu lực trên sân cỏ. Tài năng của ông Park không chỉ là tâm lý mà còn đặc biệt ở khả năng tạo ra nền tảng chiến thắng cho VN bằng một hàng thủ chắc chắn và chơi biến hóa.

Tiền vệ Nguyễn Phong Hồng Duy chia sẻ: “Quế Ngọc Hải đang là một trong những trụ cột ổn định nhất của tuyển VN. Tôi nghĩ dưới sự chỉ bảo của HLV Park Hang-seo anh ấy đã hoàn thiện bản thân rất nhiều. Vẫn chơi mạnh mẽ và rắn rỏi, nhưng lúc này Quế Ngọc Hải có kỹ năng làm chủ khu vực, phán đoán tình huống và kiểm soát trái bóng tốt hơn. Trong hầu hết tình huống tranh chấp Hải luôn là người chiến thắng. Anh ấy là chỗ dựa cho cả tập thể. Những đường chuyền dài vượt tuyến của Hải đang đem đến cho tuyển VN rất nhiều giải pháp, giúp chúng tôi thoát được ý đồ vây ráp của đối phương”.