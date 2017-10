Quế Ngọc Hải trở lại, SLNA hạ Bình Dương tại sân Gò Đậu

15 giờ 20

Bước vào trận đấu này, B.Bình Dương gặp khá nhiều thử thách khi họ vừa trải qua trận hòa thất vọng trước Long An ở vòng đấu trước. Bên cạnh đó, lực lượng của những nhà đương kim vô địch cũng đang bị sứt mẻ khá nhiều vì chấn thương, trong đó đáng chú ý nhất là trường hợp của Moses và Trọng Hoàng. Ảnh: Khả Hòa



Sự vắng mặt của Moses đã khiến B.Bình Dương lao đao trong hai trận gần nhất với FC Tokyo và Long An khi tiền vệ trẻ Trọng Huy dù đã rất nỗ lực nhưng vẫn thiếu kinh nghiệm. Gánh nặng ở vị trí tiền vệ trung tâm của B.Bình Dương sẽ dồn cả lên vai tiền vệ Tấn Tài.



Với việc Moses không thể ra sân, B.Bình Dương sẽ sử dụng Henry, quân bài chủ yếu của họ ở AFC Champions League, để bổ sung sức mạnh cho hàng tấn công vốn đang hoạt động khá tốt với phong độ rất cao của Anh Đức.



Về phần đội khách SLNA, họ đã có những khởi đầu rất khó khăn ở V-League năm nay sau hai trận thua đầu tiên mà không có nổi một bàn thắng nào. Ở vòng 3, SLNA đã hòa QNK Quảng Nam 3-3 trong trận đấu mà tân binh Odah đã nổ súng nhưng điều đó cũng không đem lại nhiều tín hiệu tích cực cho đội bóng xứ Nghệ khi hàng thủ thi đấu quá lỏng lẻo. Ảnh: Khả Hòa



Ở trận đấu chiều nay, SLNA sẽ có sự trở lại của Quế Ngọc Hải sau án treo giò và điều đó giúp hàng thủ của đội khách vững tâm hơn nhưng để họ có được điểm rời sân Gò Đậu thì HLV Quang Trường vẫn cần sự ổn định và nỗ lực của tất cả các tuyến chứ không thể chỉ trông chờ vào một mình Ngọc Hải khi đội chủ nhà đang rất khát chiến thắng. Ảnh: Khả Hòa