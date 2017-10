Quyền tự quyết

Trận lượt đi, ĐN thua TG 0-1 vì thế nếu ĐN thắng 2 bàn cách biệt là giành quyền trụ hạng. Dự đoán: ĐN thắng 2-0. Cũng trong nhóm giành quyền trụ hạng, Viettel chỉ cần thắng Huda Huế - đã hết động lực thi đấu, thì sẽ ở lại hạng nhất. Tương tự, CLB TP.HCM cũng phải vượt qua SQC Bình Định (BĐ), mới chắc suất trụ hạng. Thế nhưng, khó cho đội bóng thành phố bởi BĐ cũng buộc phải thắng để tranh ngôi hạng nhì. Hơn nữa về thực lực, BĐ nhỉnh hơn vì lượt đi từng đè bẹp CLB TP.HCM đến 6-1. Mấy hôm nay, cả CLB TP.HCM lẫn BĐ đều lo lắng bởi một vài cầu thủ đang bị nghi có vấn đề. Dự đoán: BĐ thắng 3-2.

Ở nhóm trên, Than Quảng Ninh (TQN) đang đứng nhì bảng sẽ vất vả bởi chuyến làm khách trên sân An Giang (AG). AG đang hy vọng nếu thắng trực tiếp Than QN mà BĐ không thể thắng CLB TP.HCM thì họ sẽ giành suất nhì và nếu kịp chuyển đổi lên chuyên nghiệp sẽ lên hạng trực tiếp. Trong khi đó Than QN nếu thắng chưa chắc đã lên hạng nhưng vẫn giành suất đi play-off. Do vậy, trận này sẽ rất căng. Dự đoán: hòa 1-1. Các trận còn lại dự đoán Quảng Nam Xuân Thành thắng Cần Thơ 3-1, TDC Bình Dương thắng Hà Nội ACB 2-1.

Quang Huy