Quyết liệt cuộc đua đến ngôi vô địch

Điều hành buổi họp báo còn có ông Võ Đại, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận; nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, Phó trưởng BTC giải; ông Phan Quốc Anh, Giám đốc Sở VH-TT-DL Ninh Thuận; ông Trần Huy Đức, Phó phòng Thi đấu LĐBĐ VN. Trong phát biểu của mình, ông Võ Đại nói: “Chúng tôi đã thuê sân với sức chứa 8.600 chỗ ngồi nên sẽ phục vụ được người hâm mộ. Công tác an ninh, an toàn cũng được triển khai rất chặt chẽ bài bản, nên hoàn toàn yên tâm”. Ông Đại cũng giải đáp thắc mắc của các PV về giá vé: “Giá vé ở khán đài C và D: 70.000 đồng, giá vé khán đài B: 100.000 đồng, giá vé khán đài A: 150.000 đồng, là giá vé xem hai trận đấu, nên chúng tôi nghĩ là hợp lý. Tiền bán vé sau khi trừ chi phí, chúng tôi sẽ phục vụ các công trình công ích cho người dân, như xây nhà tình nghĩa cho người nghèo, hỗ trợ các gia đình đặc biệt khó khăn trong tỉnh...”.