Quyết liệt cuộc đua vô địch Giải U.21 quốc tế Báo Thanh Niên

Bên lề Làm bóng đá trẻ không cần lời lãi: Đó là lời khẳng định của Phó chủ tịch tỉnh Ninh Thuận Võ Đại và nhà báo Nguyễn Công Khế. "Năm nay tỉnh Ninh Thuận đã đầu tư sân bãi khá khang trang. Chúng tôi cũng không lấy nguồn kinh phí từ ngân sách tỉnh. Mục tiêu của chúng tôi là đem thể thao đến cho người dân nơi đây...", ông Võ Đại nói. Ông Nguyễn Công Khế tiếp lời: "Giải U.21 ngay từ lúc phôi thai chúng tôi đã xác định không tính đến chuyện lời lãi. Mà sự thật từ khi bắt đầu đến giờ, năm nào chúng tôi cũng lỗ. Tuy nhiên, thứ mà chúng ta thu lợi còn lớn hơn rất nhiều. Đó là giúp cho bóng đá trẻ nước nhà một ngày lớn mạnh". Giá vé: Hạng A1 giá 150.000 đồng. Hạng A2 và A3 giá 100.000 đồng và hạng B, C, D giá 70.000 đồng. Cầu thủ Lê Quốc Phương đang ở đâu? Trong bản danh sách đề xuất ban đầu của tuyển U.21 Báo Thanh Niên có tên của tiền vệ thuộc đội U.21 Hải Phòng Lê Quốc Phương. Thế nhưng, đến lúc cuối ban tổ chức đã phải thông báo sự vắng mặt của cầu thủ 19 tuổi này. Theo giải thích của HLV trưởng đội U.21 Báo Thanh Niên Đinh Văn Dũng, ông đã tìm cách liên hệ với Quốc Phương ngay sau khi giải U.21 quốc gia Báo Thanh Niên, tại Hải Phòng, kết thúc, nhưng "hầu như cậu ta không bắt máy và sau đó cũng không liên lạc để hồi đáp".

Ông Ngô Lê Bằng - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam - Ảnh: Khả Hòa Trong khi đó, ông Ngô Lê Bằng - Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: "Giải U.21 Báo Thanh Niên nằm trong hệ thống do VFF quản lý, cho nên tất cả những hành vi vi phạm kỷ luật của cầu thủ sẽ do VFF giải quyết. Hiện thời chúng tôi đang chờ đợi báo cáo từ phía HLV Đinh Văn Dũng và sau đó mới đưa ra phương án xử lý".