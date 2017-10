Quyết tâm vì bóng đá đẹp

Bên lề U.21

Các đội bóng sẽ đồng loạt đến Ninh Thuận vào ngày mai 23.9. Cao su Đồng Tháp và Than Quảng Ninh sẽ ở chung khách sạn (KS) Phong Lan (đường Yên Ninh), Đồng Tâm Long An ở KS Hoàn Cầu (đường Yên Ninh), Khatoco Khánh Hòa ở KS Quang Dũng, Nam Định ở KS Long Thuận, SHB Đà Nẵng ở KS Thống Nhất, Ninh Thuận ở KS Phú Huỳnh, Sông Lam Nghệ An ở Nhà khách T68.

Giải U.21 năm nay đã nhận được sự hỗ trợ của Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương VN (Techcombank) là nhà tài trợ vàng và Tổng công ty bia rượu và nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) là tài trợ vàng cùng rất nhiều đơn vị hỗ trợ như Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai, Tập đoàn T&T, Tổng công ty Khánh Việt, Ngân hàng SHB, Vedan, Đắc Nguyên, Yến sào Khánh Hòa, Tư vấn DP...

Công ty Động Lực tiếp tục hỗ trợ 200 quả bóng cho giải U.21 từ vòng loại cho đến vòng chung kết và giải quốc tế. Công ty nước Sapuwa cũng hỗ trợ hơn 2.000 thùng nước để phục vụ cho toàn bộ giải.

BTC bố trí xe đưa phóng viên đi Ninh Thuận tác nghiệp vào 21 giờ tối mai 23.9. Hiện có tất cả 60 phóng viên viết và ảnh, hơn 20 phóng viên truyền hình của 32 cơ quan thông tấn báo chí trung ương, TP.HCM, Bình Dương, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Gia Lai và Ninh Thuận sẽ làm nhiệm vụ tại VCK U.21.

Ngoài việc truyền hình trực tiếp toàn bộ các trận đấu, HTVC thể thao sẽ trực tiếp toàn bộ chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu. Biên tập viên Tuấn Anh của HTV sẽ dẫn chương trình bình luận này với sự tham gia của chuyên gia Nguyễn Văn Vinh, Trần Văn Mùi, các HLV đang làm nhiệm vụ tại giải U.21 và một số nhà báo như Vũ Quang Huy, Nguyễn Nguyên.

Đ.K