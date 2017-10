Quyết thắng Nhật Bản

Từ huấn luyện viên đến các cầu thủ U.19 VN đều có chung khẳng định như vậy khi đặt mục tiêu vượt qua đội tuyển U.19 đến từ xứ sở mặt trời mọc.



Văn Toàn (9) hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới Nhật Bản - Ảnh: Khả Hòa

Khác với các HLV từng dẫn dắt U.23 hay đội tuyển VN, HLV Guillaume Graechen thường không cho cầu thủ của mình tập luyện ngay trong giải đấu. Chính vì thế, U.19 VN đã bỏ buổi tập được ban tổ chức bố trí lúc 16 giờ 30 hôm qua tại sân Quân khu 7, thay vào đó toàn đội được đi bơi và chơi bóng nước tại hồ bơi khách sạn Rex.

Trong buổi chơi đùa này, thầy trò đều vui vẻ, họ hầu như đã quên đi trận thua trước AS Roma và chỉ tập trung cho trận đấu với U.19 Nhật Bản. Trao đổi với chúng tôi, HLV Guillaume Graechen nói: “Tôi đã nói với cầu thủ của mình rằng mỗi thất bại đều có giá trị của nó. Chúng tôi đã có những bài học tốt sau trận đấu với AS Roma và sẽ tránh lặp lại sai lầm ở trận đấu với U.19 Nhật Bản”.

Theo vị HLV người Pháp, U.19 VN sẽ tiếp tục chơi tấn công đẹp mắt từ đầu trận và sẽ tận dụng tốt các pha dứt điểm để nhanh chóng ghi bàn vào lưới Nhật Bản. Bởi theo HLV Guillaume, nếu ghi được bàn thắng trước, U.19 VN sẽ thoải mái chơi bóng theo cách của mình để giành chiến thắng chung cuộc. Hàng phòng ngự của U.19 VN cũng được HLV Guillaume nhắc nhở cần phải tập trung hơn để tránh bị đối phương khai thác ở những tình huống phản công nhanh.

HLV Guillaume cho rằng U.19 Nhật Bản rất mạnh, nhưng họ không có thể hình vượt trội và cũng không co cụm phòng ngự nên U.19 VN sẽ dễ đá hơn so với AS Roma. Hơn nữa, U.19 Nhật Bản cũng chơi với thế trận mở, vì thế U.19 VN sẽ có nhiều phương án tấn công hơn. Tuy nhiên, ông thầy người Pháp cũng nhắc nhở toàn đội phải biết phân phối sức hợp lý. Nếu vì quá hưng phấn, bung hết sức ngay từ đầu trận thì rất dễ đuối ở thời điểm cuối trận.

Phát biểu trước trận đấu, HLV trưởng U.19 Nhật Bản Suzuki Masakazu nói: “Tôi tin đây sẽ là trận đấu hấp dẫn khi cả hai đội đều chơi tấn công. Tôi ấn tượng bởi lối chơi kỹ thuật và nhanh nhạy của các cầu thủ U.19 VN đặc biệt là cầu thủ số 10 (Công Phượng - TN). Đây là trận đấu khó mà cầu thủ chúng tôi sẽ phải nỗ lực để tìm chiến thắng”.

Trước đó lúc 15 giờ 40, U.19 AS Roma và U.19 Tottenham sẽ gặp nhau, đội nào giành chiến thắng nhiều khả năng sẽ đoạt chức vô địch.

