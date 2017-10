Ra đời giải thưởng Cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất

Sau các giải thưởng như Quả bóng vàng, giải thưởng Fair-play thì bóng đá Việt Nam tiếp tục chào đón 1 giải thưởng mới mang tên Cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất do báo Công an TP.HCM tổ chức.

Buổi họp báo ra mắt giải thưởng Cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất đã diễn ra chiều nay, 22.1 - Ảnh: Khả Hòa Buổi họp báo ra mắt giải thưởng Cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất đã diễn ra chiều nay, 22.1 - Ảnh: Khả Hòa

Buổi họp báo ra mắt giải thưởng Cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất đã diễn ra chiều nay, 22.1, và nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới truyền thông lẫn người hâm mộ.

Giải thưởng này hoàn toàn được quyết định bởi các lá phiếu bình chọn của người hâm mộ để ghi nhận và tôn vinh cầu thủ bóng đá Việt Nam giỏi chuyên môn - đẹp tư cách đạo đức, đã và đang cống hiến cho Bóng đá Việt Nam.



Đây cũng là một sân chơi đặc biệt để người hâm mộ bày tỏ chính kiến, niềm tin cũng như tình cảm của mình nhằm hướng tới một nền bóng đá nhân văn, cao thượng, phát triển trong tương lai.



Do mới là năm đầu tiên tổ chức, giải thưởng năm nay sẽ chỉ tôn vinh cầu thủ bóng đá nam là người Việt Nam thi đấu tại các giải đấu trong nước do VFF tổ chức.



Là một cầu thủ luôn gây "sốt" với truyền thông đại chúng trong thời gian qua, thêm vào đó là có trang fanpage với lượt người theo dõi lên đến gần 1,5 triệu, Nguyễn Công Phượng được giới chuyên môn đánh giá là một trong những cái tên sáng giá nhất cho giải thưởng này.

Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng biên tập báo Công an TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng biên tập báo Công an TP.HCM - Ảnh: Khả Hòa

Đại tá Trần Trọng Dũng - Tổng biên tập báo Công an TP.HCM, đơn vị chủ quản, tổ chức Giải, cho biết: "Cùng với các báo bạn, báo Công an TP.HCM muốn bằng uy tín, chất lượng của tờ báo, tổ chức một sân chơi thực sự hướng đến người hâm mộ. Tôn chỉ tờ báo chúng tôi là tờ báo đại chúng, do vậy, hoạt động này thể hiện trách nhiệm chúng tôi với bạn đọc theo đúng tôn chỉ, mục đích của mình. Ngoài ra, chúng tôi cũng muốn góp phần vào sự phát triển bóng đá nước nhà".

Đại diện của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) ông Nguyễn Xuân Gụ phát biểu: "Tôi rất hoan nghênh giải Cầu thủ được yêu mến nhất Việt Nam của báo Công an TP.HCM tổ chức. Tôi hy vọng giải sẽ tạo ra hiệu ứng để khích lệ các cầu thủ thi đấu tốt, đẹp hơn, từ đó tạo ra một nền bóng đá Việt Nam ngày càng phát triển".

Cầu thủ có số phiếu bình chọn cao nhất sẽ được trao giấy chứng nhận, cờ lưu niệm, và phần thưởng trị giá 100 triệu đồng tiền mặt. Hai cầu thủ có số phiếu bình chọn cao thứ 2 và thứ 3 sẽ nhận phần thưởng trị giá lần lượt là 30 triệu đồng và 20 triệu đồng. Bên cạnh đó còn có các giải thưởng dành cho khán giả dự đoán chính xác hoặc gần chính xác nhất cho cầu thủ Việt Nam được yêu thích nhất. Cuộc bình chọn Giải thưởng Cầu thủ bóng đá Việt Nam được yêu thích nhất năm 2015 sẽ bắt đầu từ ngày 23.1.2016 kết thúc vào ngày 23.2.2016. Lễ công bố và trao giải sẽ diễn ra vào ngày 28.2.2016. Các cầu thủ và người hâm mộ tham gia bình chọn có thể tham khảo thể lệ và giải thưởng ở địa chỉ: http://binhchon.congan.com.vn/the-le-va-giai-thuong Về cách thức bình chọn, bạn đọc vui lòng xem hướng dẫn ở địa chỉ: http://binhchon.congan.com.vn/cach-thuc-binh-chon

Sơn Tùng