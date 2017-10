‘Rất mong báo chí đừng… phang đội U.23 Việt Nam mạnh quá’

Lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) sẽ có báo cáo bằng văn bản lên cấp trên về chuyến thi đấu của đội U.23 Việt Nam tại giải U.23 châu Á.

U.23 Việt Nam thua cả 3 trận tại vòng bảng ở Qatar - Ảnh: Mai Nhung U.23 Việt Nam thua cả 3 trận tại vòng bảng ở Qatar - Ảnh: Mai Nhung

Trở lại Việt Nam vào ngày hôm qua (21.1), ông Lê Hoài Anh - tổng thư ký VFF kiêm trưởng đoàn bóng đá đội U.23 tại giải U.23 châu Á đã có cuộc trao đổi với báo Thanh Niên.



Ông có một đề nghị nho nhỏ với chúng tôi là: “Rất mong báo chí đừng… phang đội U.23 mạnh quá, các cầu thủ trẻ sẽ hết nhuệ khí. Trên thực tế, anh em đã cực kỳ nỗ lực và cố gắng”.



Hẳn nhiên, khán giả đã thấy rất rõ những mặt mạnh và mặt yếu của thầy trò HLV Miura ở sân chơi quá tầm này. Cái được nhất chính là tinh thần thi đấu mà theo đánh giá của ông Hoài Anh: “Họ quyết tâm trong mọi hoàn cảnh của trận đấu. Ngay kể cả khi bị đối thủ dồn ép dữ dội, ngay cả khi biết khó lòng có thể thay đổi được cục diện trận đấu, vẫn không “buông súng”. Thậm chí, ở trận với U.23 UAE, đội Việt Nam đã gây khó khăn không ít và chỉ do thiếu may mắn nên đã đánh mất chiến thắng.



Ông Hoài Anh nói tiếp: “Chúng tôi sẽ tiến hành tổng kết những điều làm được và chưa làm được của đội U.23 và làm báo cáo bằng văn bản gửi lên Tổng cục TDTT.



Mặc dù không lọt vào tứ kết nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam đã trưởng thành trong từng trận đấu, trước những đối thủ rất mạnh, hơn 60 - 70 bậc trên bảng xếp hạng FIFA. Lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường lớn như vậy, cái thiếu nhất của cầu thủ Việt Nam là kinh nghiệm thi đấu.



Nếu điểm lại thì đội có tới 15 cầu thủ sinh từ năm 1995 trở lại đây và vòng chung kết U.23 châu Á là môi trường cọ xát, tích lũy thêm nhiều bài học quý giá cho họ trong bước đường hướng tới tương lai. Cũng vì thế mà chúng tôi đã lồng ghép mục tiêu rèn luyện bản lĩnh và trình độ thi đấu cho cầu thủ ở giải U.23 châu Á”.



HLV Miura cũng có đánh giá không khác ông Hoài Anh: “Tôi không thất vọng hay than trách gì các học trò. Họ đã có sự phấn đấu của riêng mình nhưng thành tích chưa được mong muốn.



Thất bại ở giải đấu, đặc biệt là trận thua cuối cùng thật đáng tiếc, nhưng cũng chỉ do cầu thủ của ta thiếu kinh nghiệm trận mạc thôi. Nhưng tôi nghĩ giải đấu này sẽ mang lại nhiều bài học và kinh nghiệm bổ ích cho các cầu thủ trẻ của U.23 Việt Nam để họ phát triển hơn trong tương lai”.

Tương lai HLV Miura sẽ được đem ra bàn thảo trong những ngày tới - Ảnh: Đỗ Hải Tương lai HLV Miura sẽ được đem ra bàn thảo trong những ngày tới - Ảnh: Đỗ Hải Trong khi đó, một lãnh đạo khác của VFF, ông Trần Anh Tú - một trong năm ủy viên thường trực VFF nêu quan điểm trên báo chí: “Đứng trên góc độ cá nhân, tôi nghĩ thật khó cho HLV Miura có thể làm tốt công việc của mình.



Đầu tiên cũng phải công bằng nhìn nhận năng lực, nền tảng cầu thủ của ta chưa tốt. Mà nền tảng không tốt, thì không dễ để điều chỉnh đấu pháp, lối chơi như ý mình.



HLV Miura yêu cầu thể lực với các cầu thủ Việt Nam là đúng nhưng ông chỉ có một thời gian ngắn làm việc với họ, những cầu thủ ở môi trường CLB đã không tích lũy được nền tảng thể lực tốt thì khó lòng đáp ứng được yêu cầu của HLV trong ngày 1 ngày 2. Nếu có thời gian dài làm việc khoảng 2 năm, có thể đội tuyển sẽ tốt lên”.



Ông Tú nhấn mạnh thêm rằng: “U.23 Việt Nam nhìn chung có sự tiến bộ qua từng trận đấu ở giải U.23 châu Á nhưng lối chơi còn nhiều điểm yếu. Đáng nhẽ ra ông Miura nên mạnh dạn khai thác hàng tiền vệ với nhiều cầu thủ kỹ thuật”.



Nhưng rất có thể, ông Miura sẽ không còn cơ hội để mạnh dạn nữa. Cũng vài ngày nữa, VFF sẽ có cuộc làm việc với HLV Miura và khả năng không gia hạn hợp đồng (hết vào tháng 4.2016) sẽ được VFF tính tới.



Cũng vẫn lời ông Trần Anh Tú trên báo chí: “Tôi nghĩ bây giờ mà VFF chưa gia hạn hợp đồng với HLV Miura thì mọi người cũng tự hiểu sự gắn bó giữa 2 bên là đến đâu”.



Nhật Duy