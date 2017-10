Reuters: Dàn xếp tỷ số là bệnh dịch của bóng đá Việt Nam

(TNO) Chỉ chưa đầy 2 ngày, nhưng scandal dàn xếp tỷ số của các cầu thủ Đồng Nai đã vượt qua khỏi biên giới Việt Nam với việc được nhiều tờ báo trên thế giới đăng tải.

>> Cầu thủ Đồng Nai tự... bán mình

>> Chùm ảnh các cầu thủ Đồng Nai bị triệu tập vì nghi ngờ bán độ

>> Đội trưởng CLB Đồng Nai cầm đầu nhóm cầu thủ cá độ



Reuters đã tường thuật lại toàn bộ vụ việc liên quan tới việc triệu tập 6 cầu thủ của Đồng Nai - Ảnh chụp màn hình

Hôm qua, 21.7, ngay sau vụ việc bị đưa ra ánh sáng, hãng thông tấn uy tín nước Anh Reuters đã tường thuật lại toàn bộ vụ việc liên quan tới việc triệu tập 6 cầu thủ của Đồng Nai. Thậm chí, hãng tin này còn khẳng định “dàn xếp tỷ số là bệnh dịch của bóng đá Việt Nam”, đồng thời nhắc lại những vụ cá độ bị triệt phá ở World Cup 2014 và scandal của một số cầu thủ Ninh Bình bán độ ở giải AFC Cup 2014.

"Bóng đá là một thể thao phổ biến nhất Việt Nam và nạn cờ bạc, cá cược, cá độ bóng đá bất hợp pháp cũng tràn lan.

Cảnh sát đã bắt giữ hàng chục người cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2014 với số tiền lên tới hàng tỉ đồng. Các nhà lãnh đạo bóng đá Việt Nam đã lên các phương án hợp pháp hóa cá cược bóng đá để giảm nạn dàn xếp tỷ số, nhưng nỗ lực ấy cũng không có kết quả.

Trong tháng 4.2014, CLB V.Ninh Bình đã phải rút khỏi V-League sau vụ bê bối dàn xếp tỷ số tại AFC Cup. Và hôm qua, 6 cầu thủ Đồng Nai đã bị công an triệu tập, thẩm vấn ngay sau thất bại 3-5 của đội bóng này trước Than Quảng Ninh tại V-League", thông tin từ Reuters.



Tờ Sportal của New Zealand cũng đã đăng tải thông tin về vụ dàn xếp tỷ số - Ảnh chụp màn hình

Tạp chí bóng đá Fourfourtwo phiên bản điện tử của Anh cũng đã đăng tải nghi án dàn xếp tỷ số của Đồng Nai trên trang chủ.

Tờ báo này đã dẫn lời Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đá Chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) Phạm Ngọc Viễn: “Vụ việc này cũng giống như vụ cá độ ở đội Ninh Bình trước đó. Một nhóm cầu thủ bị nghi vấn có hành vi cá độ trên mạng và cơ quan điều tra đã thông báo cho VPF để cùng phối hợp điều tra, xử lý vụ việc. Cảnh sát xuống tận nơi và chờ khi kết thúc trận đấu là tiến hành thẩm vấn 6 cầu thủ”.

Cũng như Reuters, tạp chí “Fourfourtwo” đã nhắc lại scandal dàn xếp tỷ số tai tiếng ở CLB Ninh Bình.

Tờ Sportal của New Zealand cũng đã đăng tải thông tin trên cách đây ít giờ. Bên cạnh đó, scandal trên của bóng đá Việt Nam còn xuất hiện trên nhiều trang báo quốc tế khác nhưMalay Mail Online, soccernews,…



Ảnh chụp màn hình từ tờ The Straits Times của Singapore

Tờ The Straits Times của Singapore đưa tin về vụ án tiêu cực này của bóng đá Việt Nam: “Công an Việt Nam bắt giữ cầu thủ vì cáo buộc dàn xếp tỷ số”. Một số tờ báo uy tín khác như Malay Mail Online (Malaysia) hay Sportlive.co.za (Nam Phi) cũng đồng loạt cập nhật những tin tức mới nhất về nghi án bán độ của 6 cầu thủ Đồng Nai đang được cơ quan an ninh điều tra làm rõ...

Bảo Nghi

Bảo Nghi