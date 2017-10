Rộ thông tin CLB Long An mời 'Phù thủy' Calisto trở lại Việt Nam

“Mấy ngày hôm nay nhiều người gọi điện hỏi tôi về chuyện Calisto trở lại. Tôi và anh Thắng (Chủ tịch Hội đồng quản trị VPF và cựu chủ tịch CLB Long An Võ Quốc Thắng - NV) đều bận nên chưa gặp hay nói chuyện được với nhau. Tôi chưa biết gì chắc chắn cả.



Một điều có thể khẳng định là cho đến lúc này, phía CLB Long An vẫn chưa có một công văn hay lời đề nghị chính thức nào gửi đến HLV Calisto.

Nếu HLV Calisto sang Việt Nam, có thể là do anh Thắng mời. Có thể ông sẽ trở lại theo dạng du lịch hoặc kết hợp với công việc khác. Dù gì, nếu điều này xảy ra sẽ giúp hâm nóng bầu không khí tích cực cho Long An trước trận quyết đấu với HAGL”, chủ tịch CLB Long An Võ Thành Nhiệm cho biết.

Cả Long An lẫn HAGL đều vừa hoàn tất lượt 20 của mình, cùng có được 3 điểm quý như vàng để tiếp tục duy trì 3 điểm trước trận “chung kết ngược” sẽ diễn ra vào lúc 17 giờ ngày 17.8.

Còn ba ngày trước trận quyết chiến, nhưng bầu không khí đã sớm được hâm nóng xung quanh thông tin về sự trở lại của phù thủy Calisto, được tiết lộ bởi chủ tịch Hội đồng quản trị VPF Võ Quốc Thắng bên lề buổi họp Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam tại TP.HCM ngày 11.8.

Mới nhất, khi HAGL tiếp B.Bình Dương trên sân nhà Pleiku, rộ lên thông tin rằng HLV Calisto sẽ dự khán để “thám thính” thực lực và lối chơi của HAGL. Tuy nhiên, cánh săn ảnh dù đã "quét" khắp các góc khán đài vẫn không tìm thấy dấu tích của ông thầy người Bồ tại sân Pleiku.

“Thú thực là đến lúc này tôi vẫn chưa hay gì cả. Mà tôi nghĩ ông Calisto không cần phải có mặt tại đó để theo dõi bởi công nghệ phát triển giúp có thể theo dõi dù ở bất cứ nơi đâu trên thế giới.

Mà thêm nữa trận đấu chỉ có vài ngày nữa là khởi tranh rồi. Trong hoàn cảnh này HLV Mourinho có sang cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Tôi nghĩ, nếu có, cũng chỉ mang yếu tố cú hích tinh thần nhiều hơn. Chủ yếu là tụi nhỏ chịu đá và đá đấm sao thôi”, ông Nhiệm nói thêm.

Do đã thua 2-3 ở trận lượt đi, nên Long An sẽ buộc phải thắng ở trận đấu tại Tân An vào ngày 17.8 tới nếu muốn bắt kịp đối thủ. Trong trường hợp họ không làm được điều đó, khoảng cách sẽ là 6 điểm nếu HAGL thắng hoặc là “3 điểm rưỡi” do thua HAGL về đối đầu.

Được biết, ngay sau trận thắng B.Bình Dương, vào trưa 14.8 HAGL đã bay xuống TP.HCM để tranh thủ di chuyển về Long An để tập ngay trong chiều.

Theo lời khẳng định của ông Võ Quốc Thắng, thì HLV Calisto sẽ có mặt tại Việt Nam từ ngày 15.8.

Tại Long An lúc này vẫn còn khá đông người cũ của HLV Calisto. Có thể kể đến bộ đôi HLV Huỳnh Ngọc San - Ngô Quang Sang là đệ tử chân truyền của ông thầy người Bồ, với nét đặc sắc cả về xây dựng lối chơi lẫn công tác tinh thần.

Đầu năm 2016, con trai và cũng là người đại diện của HLV Calisto là Tiago đã sang Việt Nam làm rộ lên thông tin ông thầy người Bồ muốn thế chỗ cho HLV Miura ở đội tuyển. Tuy nhiên, nhưng thông tin sau đó chỉ dừng lại ở mức độ khi người đàn ông này - vốn cũng là cò bóng đá - chỉ sang theo dạng du lịch và thăm lại bạn cũ.

Quốc Việt