Rộ tin Đồng Tâm Long An đổi tên ở V-League 2016

Đang xuất hiện thông tin ở mùa giải 2016, cái tên Đồng Tâm Long An (ĐTLA) sẽ mất đi 2 chữ đầu tiên, mà như một cách nói của người tại đây là để CLB… chuyển mình theo mô hình tiên tiến của Nhật Bản.

ĐTLA trong ngày ra mắt trang phục thi đấu mới - Ảnh: Bạch Dương ĐTLA trong ngày ra mắt trang phục thi đấu mới - Ảnh: Bạch Dương

Cơ hội mở ra cánh cửa để CLB tiến tới với những nhà tài trợ khác

Nếu thông tin trên thành hiện thực sẽ đồng nghĩa với việc từ V-League 2016, 2 chữ Đồng Tâm sẽ không còn gắn bó trong tên của đội bóng có bề dày và tầm ảnh hưởng không nhỏ trong lịch sử V-League.

Tên của CLB (đội bóng), khi đó có thể sẽ chỉ còn lại chân phương là Long An, hoặc là gắn với một tên chữ mới giả dụ như Thép Long An, Hợp Lực Long An… hoặc biết đâu, sẽ là Cảng Long An như dòng chữ in trên mặt trước của áo đấu đội bóng trong ngày ra mắt nhà tài trợ trang phục Kappa.

Điều này có nghĩa dù rút tên, nhưng tập đoàn ĐTLA có thể sẽ vẫn gắn bó, bảo trợ cho CLB nhưng dưới một hình thức khác (Ví dụ là Cảng Long An), hoặc góp cổ phần, hoặc đây là một phương cách để lãnh đạo tỉnh Long An thể hiện rõ hơn trách nhiệm với đội bóng đã trở thành một trong vài nhân tố quan trọng xây dựng nên thương hiệu của tỉnh sát rìa TP.HCM này.

Những năm qua ĐTLA tích cực trẻ hóa để giảm chi phí mua sắm - Ảnh: Độc Lập Những năm qua ĐTLA tích cực trẻ hóa để giảm chi phí mua sắm - Ảnh: Độc Lập

Còn quá sớm để nói đây là bước tiến hay lùi. Còn về lý thuyết sẽ là bước tiến bởi nếu chiếu theo văn hóa bóng đá J-League mà VFF và VPF đang cố gắng truyền đạo làm “gương điển hình”, thì việc lột 2 chữ Đồng Tâm phía trước Long An sẽ là cơ hội mở ra cánh cửa để CLB tiến tới với những nhà tài trợ khác, theo đúng mô hình đa tài trợ bền vững.

Kể từ khi gắn tên Đồng Tâm, sống dưới sự bảo trợ của tập đoàn Đồng Tâm Long An năm 2001 (Ban đầu là Gạch ĐTLA, sau rút gọn lại thành ĐTLA), đã gần 15 năm qua cái tên ĐTLA đã trở nên thân thuộc với khán giả khắp cả nước và trở thành biểu tượng ai ai cũng rõ của tỉnh Long An.

Rõ đến mức, người ta hầu như mặc định đây là đội bóng của tập đoàn ĐTLA chứ không để ý rằng đây là mô hình liên kết giữa tập đoàn với UBND tỉnh. Điều này cũng khó trách bởi dù là một đối tác nhưng vai trò của UBND tỉnh Long An được cho là quá mờ nhạt, mỗi năm chỉ tài trợ 3-4 tỉ đồng, năm cao là 5 tỉ đồng mà thôi.

Nay, nếu rút 2 chữ Đồng Tâm ra khỏi tên, đồng nghĩa với việc CLB sẽ chỉ còn 2 chữ Long An, để tiến thêm một bước trở thành "đứa con chung” thực sự của người dân tỉnh Long An, nơi các cá nhân, tập thể, doanh nghiệp… mỗi người một chút sức chung tay nuôi nấng, đúng như mô hình phát triển bền vững của Nhật Bản mà AFC đang khuyến khích.

Một góc khán đài sân Tân An trong ngày ĐTLA thi đấu - Ảnh: Độc Lập Một góc khán đài sân Tân An trong ngày ĐTLA thi đấu - Ảnh: Độc Lập

Mới nghe phong thanh về chuyện chuyển giao



Giám đốc kỹ thuật Huỳnh Ngọc San cho biết: “Đội đang tập huấn ở Vũng Tàu từ ngày 1 đến ngày 10.12. Chuyện cơ cấu là của lãnh đạo, chúng tôi không rành. Mà chúng tôi cũng chẳng nghe lãnh đạo nói gì cả nên cứ tập trung chuyên môn thôi”.



Về phần mình, các cầu thủ ĐTLA cho biết họ cũng chỉ nghe phong thanh về chuyện chuyển giao. Tuy nhiên, như nếp sống “hiền cho lành”, cầu thủ nơi đây cũng không hỏi và bận tâm quá nhiều về tương lai đội bóng, nhất là khi chế độ vẫn đầy đủ. Vả lại, đây cũng chẳng phải lần đầu tiên họ biết được thông tin “xê dịch” của lãnh đạo nên cũng không còn sôi nổi nữa.

Quốc Việt