Rúng động lời khai của cầu thủ The Vissai Ninh Bình

Phòng PC45 (Công an tỉnh Ninh Bình) đang nỗ lực điều tra làm rõ vụ cá độ bóng đá xảy ra vào trung tuần tháng 3.2014 xảy ra tại CLB bóng đá Xi măng The Vissai Ninh Bình (thuộc Công ty TNHH Hoàng Phát Thể Thao).

Ngày 30.3.2014, ông Phạm Văn Lệ, đại diện công ty có đơn trình báo, đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình điều tra làm rõ. Trong tìm hiểu, Cơ quan CSĐT bước đầu xác định, một số cầu thủ CLB trên có dấu hiệu tham gia đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và dàn xếp tỷ số các trận đấu.



Đội Ninh Bình trong trận đấu tại Bình Dương - Ảnh: Khả Hòa

Thủ đoạn tinh vi

Ngày 18.3.2014, đội Ninh Bình có trận đấu với đội Kelantan (Malaysia) thuộc AFC Cup. Ngày 15.3, tại khách sạn The Vissai Ninh Bình, tiền vệ Trần Mạnh Dũng đã gặp gỡ thủ môn Nguyễn Mạnh Dũng, hậu vệ Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt để bàn việc cùng cá độ trận đấu này và được đồng ý. Ngày 17.3, tại khách sạn ở Malaysia, Trần Mạnh Dũng đã rủ Nguyễn Mạnh Dũng, Lê Quang Hùng, Phạm Xuân Phú; Chu Ngọc Anh, Nguyễn Gia Từ, Phan Anh Tuấn; Nguyễn Văn Hưng; Lê Văn Duyệt họp bàn và thống nhất tham gia cá độ với hình thức cá độ là bắt kèo “tài ba hòa”, số tiền cá độ là 2 tỉ đồng, nếu thua thì chia đều số tiền trên để trả, nếu thắng thì chia đều tiền thắng cá độ. Trần Mạnh Dũng và Nguyễn Mạnh Dũng dùng điện thoại di động (lắp sim của Malaysia) liên lạc với đối tượng Đào Đức Lợi (sinh năm 1978, trú tại An Hưng, An Dương, Hải Phòng) để đặt cá độ, Đào Đức Lợi đồng ý nhận cá độ. Chiều 18.3, khi ra sân, Trần Mạnh Dũng gọi điện cho Lợi để đặt cá độ nhưng Lợi chỉ nhận cá độ với số tiền 1,2 tỉ đồng. Trận này, Ninh Bình thắng 3-2, các đối tượng trên thắng độ với số tiền 800 triệu đồng.

Ngày 19.3, đội Xi măng The Vissai Ninh Bình về TP.HCM, Trần Mạnh Dũng gọi điện yêu cầu Đào Đức Lợi chuyển tiền thắng cá độ. Để tránh bị phát hiện, Lợi bảo Trần Mạnh Dũng nhờ người khác ở TP.HCM nhận hộ tiền và Lợi nhờ tiệm vàng ở Hải Phòng chuyển tiền vào khách sạn Nhật Hạ. Do không có người quen ở đây, Trần Mạnh Dũng trao đổi lại với Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Mạnh Dũng nhờ bạn là Trần Công Thành (sinh năm 1981, trú tại Q.1, TP.HCM) lấy hộ số tiền 800 triệu đồng mà Lợi chuyển. Sau khi nhận được số tiền trên, Nguyễn Mạnh Dũng đưa lại cho Trần Mạnh Dũng để chia cho những người cùng tham gia cá độ.

10 cầu thủ chia nhau 800 triệu đồng

Về số tiền thắng độ, Trần Mạnh Dũng chia cho các đối tượng cùng tham gia cá độ như sau: Những ai được ra sân đá chính trong trận đấu với Kelantan là Lê Quang Hùng, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Gia Từ, Nguyễn Văn Hưng mỗi người được 85 triệu đồng. Cầu thủ dự bị gồm Chu Ngọc Anh, Phan Anh Tuấn, Nguyễn Mạnh Dũng, Phạm Xuân Phú và Trần Mạnh Dũng mỗi người 75 triệu đồng. Riêng Nguyễn Mạnh Dũng do phải về Ninh Bình trước nên chưa nhận tiền, Trần Mạnh Dũng đưa cho Phạm Xuân Phú cầm hộ tiền của Nguyễn Mạnh Dũng. Trần Mạnh Dũng còn đưa cho tiền vệ Lê Văn Thắng - là người biết việc cá độ bóng đá nhưng không tham gia, số tiền 20 triệu đồng.



Trần Mạnh Dũng (21), một trong những cầu thủ có dính líu đến bán độ

Theo lời khai của Trần Mạnh Dũng, sau khi Lợi chuyển tiền cho Dũng thì cầu thủ Hoàng Danh Ngọc không đi thi đấu tại Malaysia nhưng đã nhắn tin cho Trần Mạnh Dũng với nội dung biết việc Dũng cùng các cầu thủ khác tham gia cá độ bóng đá và dọa sẽ báo cáo BHL. Vì vậy, Trần Mạnh Dũng đã nhờ Lợi chuyển số tiền 50 triệu đồng cho Hoàng Danh Ngọc. Trần Mạnh Dũng xác định tự nguyện chuyển tiền cho Hoàng Danh Ngọc chứ Hoàng Danh Ngọc không đe dọa buộc Dũng phải đưa tiền. Trần Mạnh Dũng chuyển tiền “phế cá độ” cho Lợi 15 triệu đồng. Quá trình điều tra xác định: Người nhận cá độ là Đào Đức Lợi. Cơ quan CSĐT đã triệu tập đối tượng Đào Đức Lợi để làm việc nhưng đối tượng hiện không có mặt tại nhà.

Trong quá trình làm việc tại cơ quan CSĐT, các cầu thủ tham gia cá độ bóng đá đã giao nộp lại tiền thắng cá độ và tổng số tiền mà công an thu giữ là 800 triệu đồng. Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng.

AFC lo ngại về vụ dàn xếp tỷ số của CLB Vissai Ninh Bình Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) vừa gửi một thông cáo báo chí bày tỏ sự lo ngại sau vụ nhiều cầu thủ của CLB Vissai Ninh Bình bị phát hiện dàn xếp tỷ số trong ít nhất 1 trận đấu tại giải AFC Cup mới đây. AFC cho biết tổ chức này ủng hộ hoàn toàn LĐBĐ VN (VFF) trong việc mở cuộc điều tra để làm rõ sự thật, và chờ đợi báo cáo chi tiết về vụ việc sau khi có kết luận từ các cơ quan điều tra của VN. Sau đó, AFC sẽ có quyết định cụ thể về vụ việc. AFC cũng khuyến cáo, luật của giải AFC Cup đã thể hiện rõ ở điều 29c, với việc CLB nào tự động rút lui giữa chừng khỏi giải đấu sẽ đối mặt nhiều án phạt rất nặng. G.Lao

Theo nguồn tin của Thanh Niên, trong số những cầu thủ đã và sẽ bị triệu tập, có những cầu thủ như Lê Phước Tứ, Lê Văn Duyệt, Nguyễn Mạnh Dũng, Trần Mạnh Dũng, Nguyễn Gia Từ, Chu Ngọc Anh, Lê Quang Hùng, Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Hưng, Hoàng Danh Ngọc... Trong đó Hoàng Danh Ngọc được triệu tập duy nhất một lần vào chiều qua 11.4 và có thể sẽ được cho là không dính đến vụ tiêu cực vì đã nộp lại khoản tiền vài chục triệu đồng. Các cầu thủ còn lại sẽ được cơ quan điều tra triệu tập ít nhất 2, 3 lần và đưa ra kết luận chính thức có bán độ hay không vào thời gian gần đây. Nguồn tin cũng cho hay, Văn Quyến không bị triệu tập vì đã chủ động nộp lại tiền ngay từ đầu, trước khi CLB có ý định mời cơ quan điều tra. (L.P - Q.D)

Báo chí Đông Nam Á sửng sốt với nghi án bán độ của CLB The Vissai Ninh Bình. Chiều nay, trang GOAL.com chạy tít lớn Dàn xếp tỷ số rúng động bóng đá VN và giải AFC Cup. Trang tin này dẫn các nguồn tin từ báo chí VN cũng như nhiều nguồn tin từ nội bộ CLB The Vissai Ninh Bình như ông Chủ tịch Hoàng Mạnh Trường rằng đã có 14 cầu thủ của CLB này đang bị cơ quan điều tra mời thẩm vấn làm rõ các nghi án bán độ khi thi đấu tại giải AFC Cup vừa qua. Trang GOAL.com cũng cho biết các cầu thủ nằm trong diện nghi vấn đã thừa nhận có tham gia dàn xếp tỷ số với số tiền khoảng 800 triệu đồng (khoảng 40.000 USD). Trong khi đó, trang tin thể thao từ Úc là SBS cũng đưa tin về vụ bê bối chấn động bóng đá VN khi chạy tít Cảnh sát đã thẩm vấn các cầu thủ Ninh Bình vì liên quan dàn xếp tỷ số, đồng thời đang mở rộng hướng điều tra. (Giang Lao)

